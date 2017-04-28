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30 апреля вход на матч "Волги" против "Долгопрудного" будет бесплатным

28 Апреля 2017 18:39
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Решение не продавать билеты на матч «Волги» против «Долгопрудного», который состоится в ближайшее воскресенье, 30 апреля, было принято руководством футбольного клуба и стадиона «Химик».

В пресс-службе «Волги» пояснили, что решение продиктовано желанием обеспечить команде максимальную поддержку. «Кроме того синоптики прогнозируют на 30 апреля отличную солнечную погоду, так что посещение стадиона будет комфортным для любителей футбола», - добавили в ФК «Волга».

На сегодняшний день тверская команда испытывает серьезные игровые проблемы, связанные с тем, что 13 футболистов основного состава объявили о приостановке выступлений за клуб из-за невыплаты заработной платы. Цвета «Волги» сейчас защищают юные воспитанники тверской футбольной школы, для которых выступление на профессиональном уровне является дебютом в карьере. Именно поэтому следить за играми внезапно помолодевшей «Волги» вдвойне интереснее.

Матч 21-го тура ФОНБЕТ-Первенства России между «Волгой» и ФК «Долгопрудный» начнется в 15:00. Вход свободный!

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Метки: волга и долгопрудный тверской футбол спорт в твери
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Комментарии (1)

  • antiER 
    Надо ещё пиво на халяву наливать на трибунах(
    28.04.2017 19:28
    0 | 0
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