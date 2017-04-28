Организаторы «Нашествия» подарят тверской детской областной больнице новый реанимобиль

Об этом стало известно на встрече губернатора Игоря Рудени и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Виталия Богданова. Они обсудили вопросы подготовки к проведению музыкального фестиваля «Нашествие» в июле этого года.

По традиции организаторы фестиваля участвуют в реализации различных социальных проектов. В этом году таковым станет вручение нового реанимобиля тверской детской областной клинической больнице.

Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности участников фестиваля, возможности продвижения туристического потенциала тверского региона и продукции местных производителей. Так, было предложено сделать туристический офис на территории фестиваля с продажей тверских сувениров и продуктовых брэндов. Таковыми могут стать питьевая вода, газированные напитки, хлебо-булочные изделия предприятий Тверской области.

- Фестиваль важен для молодежи, одна из его задач – увести подрастающее поколение с улицы, заинтересовать другими вещами. Фестиваль давно вышел за рамки только музыкального. В частности, в этом году здесь планируется организовать конкурс флагов, – сообщил сенатор.