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Организаторы «Нашествия» подарят тверской детской областной больнице новый реанимобиль

28 Апреля 2017 18:15
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Об этом стало известно на встрече губернатора Игоря Рудени и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Виталия Богданова. Они обсудили вопросы подготовки к проведению музыкального фестиваля «Нашествие» в июле этого года.

По традиции организаторы фестиваля участвуют в реализации различных социальных проектов. В этом году таковым станет вручение нового реанимобиля тверской детской областной клинической больнице.

Также стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности участников фестиваля, возможности продвижения туристического потенциала тверского региона и продукции местных производителей. Так, было предложено сделать туристический офис на территории фестиваля с продажей тверских сувениров и продуктовых брэндов. Таковыми могут стать питьевая вода, газированные напитки, хлебо-булочные изделия предприятий Тверской области.

- Фестиваль важен для молодежи, одна из его задач – увести подрастающее поколение с улицы, заинтересовать другими вещами. Фестиваль давно вышел за рамки только музыкального. В частности, в этом году здесь планируется организовать конкурс флагов, – сообщил сенатор.

 

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Метки: нашествие нашествие в твери реанимобиль для докб
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Комментарии (2)

  • dsmile 
    Молодцы! А почините пожалуйста еще дорогу на Конаково, а то местная власть не в силах это сделать!
    28.04.2017 18:33
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Льготные лекарства пусть не забудут подарить...)
    28.04.2017 19:32
    0 | 1
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