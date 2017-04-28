30 апреля - Всемирный день породнённых городов. Проверь знания о побратимах Твери в тесте от ТИА!

Последнее воскресенье апреля - Всемирный день породнённых городов. Отмечать эту дату предложила в начале 1960-х Всемирная федерация породненных городов, международная организация, основанная в Париже 28 апреля 1957 года.

Впрочем, первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами было подписано еще в 1942 году между Сталинградом и английским Ковентри - городами стран-союзников по Антигитлеровской коалиции, почти полностью разрушенными войной.