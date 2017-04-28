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В Твери на улице Советской установлен комплекс фотовидеофиксации "Автоураган"

28 Апреля 2017 17:16
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28 апреля 2017 года в Твери на улице Советской в районе д. 14 установлен комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. "Автоураган-ВСМ" будет выявлять нарушения скоростного режима, а также фиксировать факты непредоставления преимущества в движении пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Автоураган" делает обзорные снимки и снимает видео, что позволяет правильно квалифицировать административное правонарушение. Он контролирует движение в обоих направлениях.

"Автоураган" на улице Советской стал двенадцатым комплексом, обеспечивающим безопасность дорожного движения в Твери, сообщает Госавтоинспекция Тверской области.

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Метки: комплекс видеофиксации камеры наружного наблюдения автоураган
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Комментарии (4)

  • bae99 
    Дом Офицеров.
    28.04.2017 17:21
    0 | 2

  • abeltv 
    За те деньги, что стоит этот недешёвый комплекс можно оборудовать примерно 10 светофорных объектов для пешеходов!
Кто же догадался до такого  - поставить комплекс вместо светофоров?
Наверное те же, кто придумал моргающие жёлтым светом знаки "Пешеходный переход" - при той же стоимости, что и светофоры с кнопками вызова для пешеходов!
ДЕБИЛИЗМ - это для Твери слово нарицательное, к сожалению!!!
Лишь бы сделать вид, что обеспечивают безопасность дорожного движения - никакой реальной работы нет - только демагогия!
Нормальный светофорный объект всегда виден ночью и днём - только совсем ненормальный водитель поедет на красный, а вот не заметить пешехода в дождь, в сумерки, в туман, либо из-за припаркованных автомашин, либо в другом ряду движения может любой даже самый опытный и законопослушный водитель!
Также светофор всегда дисциплинирует и пешеходов и водителей - а эта супердорогая камера кроме штрафов никакие вопросы не решает!
    28.04.2017 17:22
    0 | 7

  • Proletary 
    Какой там скоростной режим, пешеходы тебя обгоняют.
    28.04.2017 17:35
    0 | 2

  • Ferapont 
    На Тверском на двух перекрестках (Советская, Новоторжская) поставили супер-умные светофоры по 8 лямов за каждый комплекс (не считая сотни тысяч на их ежегодную эксплуатацию).
Так хорошо разгружают оба перекрестка, прокачивая движение по Новому мосту,  запирая короткий огрызок на проспекте на 70 сек, что хочется кирпичом ласково погладить умнейшую голову, сумевшую провести через бюджет и заставить функционировать сие супер интелектуальное супер автоматическое изобретение.
ПыСы. Когда с..ки будет светофор на Швейников, обещанный в 2015 году ? ТЗ выполнено, план утвержден, согласовано, бабки истрачены. Где сам светофор ?
    28.04.2017 18:57
    0 | 0
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