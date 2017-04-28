В Твери на улице Советской установлен комплекс фотовидеофиксации "Автоураган"

28 апреля 2017 года в Твери на улице Советской в районе д. 14 установлен комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения. "Автоураган-ВСМ" будет выявлять нарушения скоростного режима, а также фиксировать факты непредоставления преимущества в движении пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Автоураган" делает обзорные снимки и снимает видео, что позволяет правильно квалифицировать административное правонарушение. Он контролирует движение в обоих направлениях.

"Автоураган" на улице Советской стал двенадцатым комплексом, обеспечивающим безопасность дорожного движения в Твери, сообщает Госавтоинспекция Тверской области.