В Твери главные мероприятия 1 Мая пройдут в горсаду

1 мая в 12 часов в Городском саду состоится праздничная маевка, в которой примут участие представители Федерации тверских профсоюзов, руководство города Твери и Тверской области, общественность города. Для жителей и гостей пройдет концерт с участием самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и детского коллектива «Фонтан. Чик» (г. Санкт-Петербург) с концертной программой «Моя страна, моя Россия».

МУП «Городской сад» подготовил интересную программу по открытию летнего сезона в Городском саду, которая начнется в 13 часов.

В каждом районе города Твери 1 мая состоятся праздники открытия фонтанов: на Тверской площади, набережной Афанасия Никитина, Комсомольской площади, в сквере «Героев Чернобыля» с участием творческих коллективов муниципальных учреждений.

Планируется проведение более 15 мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда.