В Тверской области на майские праздники усиливаются меры противопожарной безопасности

28 апреля, губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов области по готовности к пожароопасному периоду.

В майские праздники многие поедут на природу, на дачу. Глава региона поручил обратить особое внимание на подготовку к дачному сезону глав Калининского, Конаковского и других районов, граничащих с Московской областью, откуда предполагается наибольший поток отдыхающих.

Глава администрации Калининского района Олег Гончаров сообщил, с 29 апреля в муниципалитете начинается патрулирование наиболее популярных мест отдыха.

Как сообщил начальник Управления МЧС по Тверской области Арсен Григорян, угроза возгорания сухой травы есть возле 4553 населенных пунктов области.

Руководителям муниципалитетов поручили обратить особое внимание на леса, торфяники. Всего в регионе насчитывается 12 объектов, где ведется добыча торфа, находящихся в зоне повышенной пожароопасности, пресс-служба Правительства Тверской области