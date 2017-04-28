В Тверской области на пожаре погиб пьяный мужчина

28 апреля при тушении пожара в доме, расположенном в деревне Красное Удомельского района Тверской области, обнаружили тело мужчины 1963 года рождения с сильными термическими повреждениями. Как сообщают следователи, перед пожаром соседи видели мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в момент происшествия он находился в доме один.

Эксперты установили предварительную причину возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. В настоящее время ­выясняются все обстоя­тельства произошедшег­о. Назначены экспертизы.