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В Тверской области на пожаре погиб пьяный мужчина

28 Апреля 2017 15:30
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28 апреля при тушении пожара в доме, расположенном в деревне Красное Удомельского района Тверской области, обнаружили тело мужчины 1963 года рождения с сильными термическими повреждениями. Как сообщают следователи, перед пожаром соседи видели мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в момент происшествия он находился в доме один.

Эксперты установили предварительную причину возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. В настоящее время ­выясняются все обстоя­тельства произошедшег­о. Назначены экспертизы.

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Метки: пожар происшествие в Тверской области погиб на пожаре
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