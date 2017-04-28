В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

Читатель ТИА Mike-H хочет, чтобы в Твери стало лучше. А потому он не стал ждать, когда кто-то что-то сделает, а решил начать делать сам: поставил на остановке на Санкт-Петербургском шоссе, поворот на ул.Комарова, шкаф с книгами. Читатель даже дал этому шкафу имя – Мечислав.

- Мы мало общаемся, мало читаем, многие свободное время проводят дома у компьютера. А потому я решил поставить на остановке шкаф, в котором оставил несколько книг. Завтра привезу еще большую партию. Все книги можно брать бесплатно, можно оставлять себе, можно приносить обратно. Если у кого-то есть книги, которые он может оставить в этом шкафу для других читателей, будет здорово, - рассказал корреспонденту читатель tvernews.ru.

Mike-H рассказал, что такие шкафы стоят и в других городах, например, в Хабаровске читающие жители поставили аж 10 шкафов с книгами и для книг. Люди читают, оставляют записочки для следующих читателей, знакомятся друг с другом, общаются.

- Я намерен поставить еще парочку шкафов в городе и запонить книгами. Надеюсь, тверичане присоединятся к моей идее. Если у кого-то из читателей ТИА есть ненужный шкаф для книг, с радостью приеду и заберу его.