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В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих - ТИА
28 Апреля 2017 15:17
Автор:

Фоторепортаж

Читатель ТИА Mike-H хочет, чтобы в Твери стало лучше. А потому он не стал ждать, когда кто-то что-то сделает, а решил  начать делать сам: поставил на остановке на Санкт-Петербургском шоссе, поворот на ул.Комарова,  шкаф с книгами. Читатель даже дал этому шкафу имя – Мечислав.

- Мы мало общаемся, мало читаем, многие свободное время проводят дома у компьютера. А потому я решил поставить на остановке шкаф, в котором оставил несколько книг. Завтра привезу еще  большую партию. Все книги можно брать бесплатно, можно оставлять себе, можно приносить обратно. Если у кого-то есть книги, которые он может оставить в этом шкафу для других читателей, будет здорово, - рассказал корреспонденту читатель tvernews.ru.

 Mike-H рассказал, что такие шкафы стоят и в других городах, например, в Хабаровске читающие жители поставили аж 10 шкафов с книгами и для книг. Люди читают, оставляют записочки для следующих читателей, знакомятся друг с другом, общаются.

- Я  намерен поставить еще парочку шкафов в городе и запонить книгами. Надеюсь, тверичане присоединятся к моей идее.  Если у кого-то из читателей ТИА есть ненужный шкаф для книг, с радостью приеду и заберу его.

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Метки: шкаф с книгами на остановке книжный шкаф шкаф в твери
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Комментарии (30)

  • kudimov 
    Молодец Мики, наверно один из нас, кто чего-то делает, а не только языком чешет. Но я по традиции почешу языком - есть опасение, что этот шкаф власти города (как бы помягче сказать) увезут. Или обяжут согласовать место установки и дизайн с архитектором города, ну или отделом по благоустройству и т.п.
    28.04.2017 15:22
    0 | 14

    • horton 
      Идея замечательная, но я тоже думаю, что могут возникнуть проблемки. Плюс к описанным выше Кудимовым, некоторые несознательные граждане могут использовать Мечислава не по назначению...)
      28.04.2017 15:27
      0 | 3

      • russs 
        Неудобно, конечно, но вполне возможно. И бумага рядом.
        28.04.2017 15:51
        0 | 3

    • USSR 
      МЧС запретит, так как объект плохо закреплён и может быть снесён ветром
Полицаи запретят, так как объект очень объемный и в нем могут разместить бомбу
Ещё варианты товарищи.... 
а Микки молодчик!
      28.04.2017 16:22
      0 | 1

      • antiER 
        Закладки нар....
        28.04.2017 19:19
        0 | 0

  • Whois 
    Здорово. Нет слов!
Заодно посмотрим "здоровость" наших граждан.
Если шкаф простоит неделю, то наше общество имеет будущее.
Если не простоит и дня..., не нам говорить и сравнивать себя с цивилизованным миром.
У нас тогда свой, иной путь - назад, в будущее.
    28.04.2017 15:25
    0 | 5

    • russs 
      Читать бумажные книги в эпоху гаджетов и интернета как-то странно.
      28.04.2017 15:35
      10 | 3

      • Whois 
        Школоте не понять кайф от бумажной книги.
Как скоро будет не понятно назначение камина с горящими дровами- есть же конвектор.
        28.04.2017 16:31
        0 | 3

        • antiER 
          Из представленных книг, я ни одну не хочу читать в любом виде(
          28.04.2017 19:22
          0 | 0

      • TverWiki 
        «Усталость от экрана»: в Британии рухнули продажи электронных книг

В Британии продажи электронных книг сократились за прошлый год на 17% до 204 млн фунтов и находятся на самом низком уровне с 2011 года, когда в стране начались продажи Amazon Kindle, пишет Guardian. 

При этом британцы стали покупать больше печатных изданий, предпочитая их брать с собой в отпуск или в дорогу.

"В целом существует ощущение, что люди устали от экранов и множества гаджетов, которым им приходится пользоваться. [Печатные] книги дают возможность отдохнуть от них", - комментирует статистику глава Ассоциации издателей Стивен Лотинг. http://expert.ru/2017/04/27/ustalost-ot-ekrana_-v-britanii-ruhnuli-prodazhi-elektronnyih-knig/
        28.04.2017 18:50
        0 | 0

  • Toad 
    У меня есть ощущение, что кто то решил избавится от мусора в своем доме, выглядит все это очень колхозно.
    28.04.2017 15:25
    7 | 5

    • russs 
      Сегодня же спалят благодарные горожане.
      28.04.2017 15:36
      3 | 0

    • kudimov 
      Ничего страшного, почин сделан. У власти есть шанс подхватить инициативу и поставить свой шкаф, согласованный с Папой Римским или еще с кем-нибудь. Главное, чтобы идея не пропала.
      28.04.2017 15:41
      1 | 7

      • russs 
        Шкаф с бухлом имел бы гораздо больший успех. И гастротуристы позабыли бы дорогу домой!
        28.04.2017 15:50
        1 | 3

        • kudimov 
          Г-н артиллерист, если Вы готовы ежедневно его пополнять, все полки, то я установлю. Назову его Твериситизен. Или Чебуратор. На Ваше усмотрение)
          28.04.2017 15:53
          0 | 4

          • russs 
            Рожденный (у)потре@лять, пополнять - не может!
            28.04.2017 16:00
            1 | 2

            • kudimov 
              Я тоже буду приходить)))
              28.04.2017 16:03
              0 | 2

  • SuperSemen69 
    Молодец! Идея очень хорошая, только не для нашего города. Дай бог простоит хоть неделю, другую. А так либо сожгут, либо разломают...
    28.04.2017 15:57
    1 | 1

  • Small19 
    делаем ставки - сколько простоит. Думаю дня два, не больше
    28.04.2017 15:58
    0 | 1

  • russs 
    Фёдор Гладков - Це мент (укр.) Это - мент!
Соцриализьм - мощная штука, но только под вотку!

Сюжет[править | править вики-текст]
Действие начинается в марте 1921 года (уже объявлено о курсе на новую экономическую политику) в южном приморском городе, название которого не указывается.
Красноармеец Глеб Чумалов возвращается после Гражданской войны домой, в посёлок Уютная Колония при огромном заводе. Он не был там три года и по возвращении видит кругом разруху и голод: завод, на котором некогда работали жители посёлка и сам Глеб, остановлен и заброшен, оборудование потихоньку разворовывается, рабочие разводят коз и на оставшихся станках изготовляют на продажу зажигалки. В семье Глеба тоже встретили не так, как он ожидал: его жена Даша почти не бывает дома, поскольку занята на ответственной партийной работе в женотделе, их дочь Нюрка воспитывается в детском доме, где дети голодают. Глебу трудно общаться с Дашей, поскольку та сильно изменилась: у неё появились независимые взгляды, не всегда понятные ему, к тому же Глебу никак не удаётся выяснить, как она жила без него все эти три года.
Наблюдая жизнь бывших рабочих, Глеб понимает, что воодушевить их может только пуск завода. Будучи избранным главой партячейки завода, он призывает других коммунистов к работе по наладке бремсберга для того, чтобы возить из леса дрова. Глеб также привлекает к работе пожилого инженера Клейста, когда-то спроектировавшего и построившего завод. Рабочие принимаются за постройку бремсберга и за несколько дней почти заканчивают его, однако работа прерывается из-за атаки бело-зелёных банд, собравшихся из казачьих станиц. Бандиты сначала обстреливают рабочих, потом нападают и разрушают бремсберг. В лесу начинаются бои, строительство временно прекращается. В городе происходит «ущемление» — конфискация имущества у обеспеченных семей и их выселение в предместье.
Постепенно обстановка нормализуется. Появляются первые плоды НЭПа: в городе открываются магазины, снова работают рестораны. В порт приходит пароход с белогвардейцами, которые поняли, что не могут покинуть родину и просят принять их. Глеб вновь сближается с Дашей, узнав, что ей пришлось пережить в годы, когда он воевал, а она тайно поддерживала подполье и едва не была расстреляна белогвардейцами. Он, однако, продолжает ревновать её к предисполкому Бадьину, к которому чувствует неприязнь. Тем временем жертвой насилия со стороны Бадьина становится Поля Мехова, председатель женотдела.
Для восстановления завода из совнархоза присылают специалистов, которые, однако, только тормозят работу, ссылаясь на инструкции промбюро. Чумалов, видя вокруг себя «злостный саботаж под видом заседательской и бумажной суетни», уезжает в командировку, чтобы лично разобраться с бюрократией в промбюро. По возвращении он обнаруживает, что все работы на заводе прекращены, потому что «совнархоз не нашел возможным продолжать ремонт за отсутствием необходимых средств и без санкции высших хозяйственных органов», однако Глеб призывает рабочих продолжить восстановление производства без разрешения свыше. От Даши он узнаёт, что за время его отъезда в детдоме умерла Нюрка.
Приезжает комиссия, которая проводит чистку заводской партячейки: из числа коммунистов исключают всех, в ком есть хоть малейшее сомнение, в том числе Мехову, Ивагина, Жука и других. Параллельно происходит ревизия в совнархозе и заводоуправлении. В конце октября там арестовывают Шрамма и нескольких спецов. Так и не сумев наладить прежние семейные отношения с Дашей, которая уходит жить к Поле, чтобы поддержать её в трудный момент, Глеб понимает, что главное сейчас — упорный труд ради будущего.
Пуск завода назначается на день четвёртой годовщины Октября. У завода происходит многотысячный праздничный митинг, на котором с речами выступают Бадьин и Чумалов.
    28.04.2017 16:03
    2 | 0

  • uabumoderoff 
    Сборщики макулатуры могут опустошить.
    28.04.2017 16:04
    1 | 0

  • Dobry кrtek 
    "Перстень с печаткой"..., у меня такая же была когда-то. Ностальгия...)))
    Прикрепленные изображения:
    28.04.2017 16:09
    0 | 0

  • R-Sima 
    А в дождь как же? Все намокнет. Может,согласовать это дело с ближайшими магазинами и в них шкафчик разместить?
    28.04.2017 16:51
    0 | 0

  • Proletary 
    Запретят, как бэби-боксы. Или обяжут книги складывать после предварительной регистрации в органах с получением аусвайса. А то вдруг туда Навального кто засунет, сидеть Мике за экстремизм вместе с Дмитрием Богатовым...
    28.04.2017 17:06
    0 | 0

  • oxion 
    Замечательная идея! А книги не замочит дождиком? Было бы обидно.
    28.04.2017 17:59
    0 | 1

  • _Gelsomino_ 
    Огромный респектос Mike-H. Единственный из комментаторов, кто что-то сделал, кроме тыканья в кнопки.
    28.04.2017 18:18
    2 | 2

    • Dobry кrtek 
      "Единственный из комментаторов, кто что-то сделал, кроме тыканья в кнопки",-произнёс Джельсоминов, утирая широкой мозолистой ладонью пот с высокого лба и смачно надкусывая чёрный хлеб, густо сдобренный душистым подсолнечным маслом с серою солью...Вдалеке, на дворе колхозной МТС, взревели моторы тракторов. "Эх, как радостно на душе, как мягка землица пахотная!",-воскликнул Джельсоминов, застёгивая гульфик ватных портов. "Пора, пора на поле!",-звонким ржанием, как бы сказал ему густогривый Савраска. Джельсоминов, глубоко вдохнув могучей грудью ароматный дымок самосада, одобрительно похлопал верного коня по мягкому крупу...Жизнь продолжалась.
      28.04.2017 19:25
      0 | 1

  • antiER 
    У нас библиотеки никто не отменял. Это чистой воды выпендреж.
    28.04.2017 19:25
    0 | 0

  • Артём (http://vk.com/id2995328) 
    Если кто не знает - полка с книгами в дорогу есть также в здании вокзала.
    28.04.2017 19:42
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Что-то подобное я уже в сети читал, там вроде как книги в общественных местах просто оставляли. Кроссбукинг что ли называлось. Идея здравая, посмотрим на реализацию. К сожалению, шкафом ненужным не обладаю. Рекомендация сугубо лично от меня: такие шкафы надо ставить в местах наибольшего скопления людей, а еще лучше в местах пересадок. Если будет свободное время - подумаю над этим и оформлю в виде НН или еще чего.
    28.04.2017 19:43
    0 | 0
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