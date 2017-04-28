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Тверской онлайн-экстремист пойдёт под суд

28 Апреля 2017 14:48
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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Твери в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельностью в сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Следствием установлено, что с 29 октября 2014 года по 6 февраля 2016 обвиняемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд г. Твери, как сообщает прокуратура Тверской области. 

Расследование по делу осуществлялось следователем Управления ФСБ России по Тверской области.

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Метки: экстремизм призывы к экстремизму прокуратура тверской области уголовные дела за призывы к экстремизму
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Комментарии (6)

  • 1% 
    естественно, что онлайн-"экстремист" будет посажен на пару лет) а тем времен неонлайн-экстремисты процветают и благоденствуют. И никто с ними не борется, как показывают недавние события в спб, например...
    28.04.2017 15:00
    0 | 6

  • pereima 
    "Если кто-то кое-где у нас порой ..."
    28.04.2017 15:43
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    Заголовок неправильный.Он диванный "экстремист". Онлайн-экстемисты в Сирии воюют с включенным гаджетом на экипировке.
    28.04.2017 16:11
    0 | 2

  • BEKTOP 
    Проблема в том, что понятия  экстремизма и экстремистской деятельности не имеют четкого определения и содержания. И по этим статьям можно привлекать кого угодно за что угодно. Вплоть до профсоюзных активистов, отстаивающих права трудящихся.
Сегодняшняя практика по этой статье сводится к заключению эксперта-филолога, это он оценивает, что экстремизм, а что нет.Здесь две проблемы:

1.Сколько экспертов-филологов, столько и мнений. Задача судьи сводится к тому, чтобы оставить "правильную"(с точки зрения действующей власти ) экспертизу, и отклонить все "неправильные". Предлогов предостаточно.
2. Филологическая экспертиза по определению субьективна.
Другие экспертизы основаны на данных точных и обьективных  наук- техническая, баллистическая, судебно- медицинская и другие.
Филологическая- на субьективном мнении эксперта. Филология точной наукой не является.
Задача судьи- подобрать "правильного" эксперта.
Таких статей в УК не должно быть в принципе. Если у нас есть оппозиция- надо обьединять усилия и добиваться отмены этих статей.

Сейчас на дворе 2017 год. Год столетия русской революции. Ленина, Сталина, Троцкого не особо интересовало, считает  ли их царская власть экстремистами или нет.
И санкцию на Октябрьское восстание они не спрашивали. Подобные статьи не изменят ход истории, только еще больше дискридитируют судебную систему и саму власть.
    28.04.2017 17:15
    0 | 2

    • BEKTOP 
      Какие предлоги может найти судья , чтобы отвести неугодную экспертизу? По одному из дел(кажется, К.Душенова) судья отклонила заключение ведущих ученых Института Русской литературы не нашедших экстремизма, и вынесла приговор на основании заключения преподавательницы провинциального педагогического колледжа. Предлог? Она посчитала что эксперты и подсудимый-единомышленники.
Например( утрирую, но несильно), она просмотрела твиттер или фейсбучную ленту подсудимого и эксперта,  и где- нибудь в районе 6 июня нашла у обоих запись примерно такого содержания: Пушкин- солнце русской поэзии. Ну разве не единомышленники? И плевать на все их академические звания.
Изворотливость и проституирование не знают границ.
      28.04.2017 17:28
      0 | 2

  • Житель подземелья 
    Онлайн-экстремизм - это сильно, конечно... А что там у нас по футболочкам "Православие или ...."? Что-то рыжего никто за ношение не привлек пока, да и других товарищей тоже. А ведь экстремизмом признано официально.
    28.04.2017 19:48
    0 | 0
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