Тверской онлайн-экстремист пойдёт под суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Твери в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельностью в сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
Следствием установлено, что с 29 октября 2014 года по 6 февраля 2016 обвиняемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд г. Твери, как сообщает прокуратура Тверской области.
Расследование по делу осуществлялось следователем Управления ФСБ России по Тверской области.
Комментарии (6)
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Житель подземелья
28.04.2017 19:48
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