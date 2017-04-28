Тверской онлайн-экстремист пойдёт под суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Твери в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельностью в сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Следствием установлено, что с 29 октября 2014 года по 6 февраля 2016 обвиняемый разместил в социальной сети «ВКонтакте» на персональной странице материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд г. Твери, как сообщает прокуратура Тверской области.

Расследование по делу осуществлялось следователем Управления ФСБ России по Тверской области.