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Тверская кибердружина презентовала проект на Форуме безопасного интернета-2017

28 Апреля 2017 13:56
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Фоторепортаж

26 апреля в Москве состоялся Форум безопасного интернета 2017. Основной его темой стала «Безопасность детей в информационном пространстве. Системные меры. Новые партнерства». В работе приняли участие спикеры из КНР, представители Евросоюза, высокопоставленные чиновники федерального уровня.

Наш регион представляли специалисты тверской кибердружины. Сергей Большаков и Григорий Пащенко рассказали о запуске в режиме бета-тестирования детской операционной системы Unikid. Она создавалась для безопасной работы в сети интернет, в которой будет доступно медийное пространство для обучения детей. Выход в социальные сети будет заблокирован, но будет предложена альтернатива с жёсткой модерацией контента без возможности бесконтрольного создания различных групп и пабликов. Также планируется разработка уникального мессенджера Vector. Данные проекты получили одобрение Члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

На Форуме выступал режиссер Никита Михалков, который рассказал о необходимости принятия жестких законодательных мер по защите детства в интернете. При обсуждении предложения со стороны координатора тверской кибердружины Николая Нагайцева Никита Сергеевич предоставил определенные рекомендации по работе с молодежью и подчеркнул важность работы тверской кибердружины в создании медиаконтента по популяризации тем информационной безопасности в молодежной среде. Одновременно с этим ознаменовалось открытие нового отделения кибердружины во Владимирской области, в запуске которого тверская кибердружина приняла ключевое участие.

Исполнительный директор лиги безопасного интернета Денис Давыдов заявил в своем выступлении, что г. Тверь является одним из лидеров по проведению профилактических мер по безопасности детей в сети интернет и занимает в рейтинге второе место, уступив только Москве.

Помимо этого на Форуме обсуждались проблемы детского суицида и изменения законодательства в области информационных технологий.

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Метки: Форум безопасного интернета-2017 тверская кибердружина безопасность в интернете
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Комментарии (9)

  • Proletary 
    Вот куда идут деньги вместо льготных лекарств.
    28.04.2017 14:40
    2 | 3

  • Leo-L 
     "Данные проекты получили одобрение Члена Совета Федерации Елены Мизулиной..."
Раз Мизулина не запретила, значит это плохой проект.
    28.04.2017 14:41
    1 | 2

    • Proletary 
      Еще Яровая не выступила, а она круче Мизулиной.
      28.04.2017 14:45
      0 | 2

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Замечательно. Ни один специалист по компьютерной безопасности или программист в тексте не упомянут. Никакой продукт, кроме мифической Unikid также не упомянут, а все что про него нашлось в гугле- это стоимость лицензии на месяц- 150р. И что все в ней будет ну просто офигенно, но пока по факту, ее нету. 
Все что эти люди знают о компьютерах и сетях, это термин "модерация", понимаемый ими как "цензура". Вот тут они специалисты, этого не отнять.

Отличный форум. Никто обсудили ничто. И повосхищались друг другом.
У человека технически грамотного  вся эта тусовка во главе с Мизулиной и Михалковым ничего кроме смеха вызвать просто не может. 

ЗЫ: А впрочем, может. Возникает жгучее желание взять кабель от системника и вбить им в задние ворота "форумчанам" немножко совести.
    28.04.2017 14:49
    0 | 2

    • Proletary 
      Глянув на сайт этой вундерсофтины http://unikid.pro, с теплотой вспомним БолгенОС.
      28.04.2017 16:56
      0 | 0

  • 1% 
    детская ось "Unkind"?!?!? интересно, а организмы, выдумавшие эту чушь, осведомлены, что переводы этого слова могут травмировать детей и побудить их к антиобщественному поведению? и почему на английском? это язык потенциального противника. В общем, надо написать заявление в УЗКС, что американские шпионы и британские диверсанты под личиной патриотических кибер-тонтон-макутов пытаются проникнуть в наше общество с целью осуществления подрывной деятельности и расшатывания ковчега благости и стабильности.
    28.04.2017 15:06
    0 | 1

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Да скорее их святой Коннектий накажет порнобанером с шифрацией диска. Если спецы- починят.
      28.04.2017 15:16
      0 | 1

  • CSM-101 
    Как много букоф.. Столько сил на проект. А всего-то - полная деанонимизация интернета. 
ИФСЕ.
    28.04.2017 16:09
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Мда.... Никто не сможет сделать больше для компьютерной грамотности россиян (в том числе детей) кроме слуг государевых!
    28.04.2017 19:53
    0 | 0
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