Тверская кибердружина презентовала проект на Форуме безопасного интернета-2017

26 апреля в Москве состоялся Форум безопасного интернета 2017. Основной его темой стала «Безопасность детей в информационном пространстве. Системные меры. Новые партнерства». В работе приняли участие спикеры из КНР, представители Евросоюза, высокопоставленные чиновники федерального уровня.

Наш регион представляли специалисты тверской кибердружины. Сергей Большаков и Григорий Пащенко рассказали о запуске в режиме бета-тестирования детской операционной системы Unikid. Она создавалась для безопасной работы в сети интернет, в которой будет доступно медийное пространство для обучения детей. Выход в социальные сети будет заблокирован, но будет предложена альтернатива с жёсткой модерацией контента без возможности бесконтрольного создания различных групп и пабликов. Также планируется разработка уникального мессенджера Vector. Данные проекты получили одобрение Члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

На Форуме выступал режиссер Никита Михалков, который рассказал о необходимости принятия жестких законодательных мер по защите детства в интернете. При обсуждении предложения со стороны координатора тверской кибердружины Николая Нагайцева Никита Сергеевич предоставил определенные рекомендации по работе с молодежью и подчеркнул важность работы тверской кибердружины в создании медиаконтента по популяризации тем информационной безопасности в молодежной среде. Одновременно с этим ознаменовалось открытие нового отделения кибердружины во Владимирской области, в запуске которого тверская кибердружина приняла ключевое участие.

Исполнительный директор лиги безопасного интернета Денис Давыдов заявил в своем выступлении, что г. Тверь является одним из лидеров по проведению профилактических мер по безопасности детей в сети интернет и занимает в рейтинге второе место, уступив только Москве.

Помимо этого на Форуме обсуждались проблемы детского суицида и изменения законодательства в области информационных технологий.