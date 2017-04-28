В Твери откроется выставка картин заслуженного художника России Николая Чувахина

5 мая, в 16 часов в Малом зале Тверского городского музейно-выставочного центра состоится открытие выставки живописи заслуженного художника России Николая Николаевича Чувахина, члена Союза художников с февраля 1981 года. Выставка «Благодатным светом мир напоен...» приурочена к 70-летию художника. В экспозиции представлено более семидесяти живописных работ, созданных в разные годы.

Николай Чувахин родился в мае 1947-го в городе Малая Вишера Новгородской области в семье военнослужащего. В 1953-м семья переехала в Ташкент. В 1968 году Н.Н.Чувахин окончил Ташкентское художественное училище. В его стенах формировались творческие принципы молодого живописца.

В 1977-м, после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Николай Чувахин вместе с товарищами уехал на Дальний Восток — в Комсомольск-на-Амуре. Руководство города было заинтересовано в молодых талантливых художниках и обеспечило их всем необходимым. Отдельная квартира, великолепная светлая мастерская, интересная работа в художественно-производственных мастерских, жажда постижения незнакомой природы, побуждающая к активной пленэрной практике, — все это совпало с расцветом жизненных и творческих сил живописца. А затем грянула перестройка...

В середине 1990-х годов Николай Чувахин переехал в Тверь — поближе к малой родине и Академической даче имени И.Е. Репина, куда художник нередко приезжал с Дальнего Востока в творческие командировки.

Николай Чувахин — продолжатель традиций реалистической школы живописи — реализовал себя в разных жанрах. Портрет, сюжетная картина, отражающая взаимоотношения человека и социума, натюрморт, — все это в разной мере присутствует в творчестве художника, но главной его страстью был и остается пейзаж. Природа — главная муза живописца.

Живописец убежден: нужно изображать то, что тронуло сердце, и «не гоняться за эффектными местами». Даже в непритязательном на первый взгляд пейзаже звучит своя мелодия, ее только надо почувствовать, пропустить через себя. Пейзажи различаются по композиции, цветовому решению и интонационной нагрузке, но, словно памятуя об эпичности и широте дальневосточных просторов, художник часто выбирает относительно высокую точку зрения и организует пространство планами, оставляя передний открытым для зрителя. В результате камерный верхневолжский пейзаж приобретает торжественное и даже эпическое звучание. Зыбким, изменчивым состояниям, характерным для утра или вечера, художник предпочитает жизнеутверждающий солнечный день. Высокое чистое небо, редкие облака, иногда марево на горизонте или легкая туманность, виртуозная игра холодных зеленых и голубых тонов — все это призвано пропитать картину солнечным светом и создать у зрителя чувство осязания воздуха. Даже в пасмурном пейзаже, «бросая» на полотно несколько звучных цветовых пятен, художник умеет подчеркнуть радостную интонацию и создать в работе декоративные ритмы.