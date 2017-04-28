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В Тверской области проживает 976 миллионеров

28 Апреля 2017 13:18
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На 1 марта 2017 года в налоговые инспекции тверского региона подали более 22 тыс. налоговых деклараций по доходам за прошлый год. В итоге в бюджет должно поступить 27,9 млн. рублей.

От индивидуальных предпринимателей получено 1132 декларации, от частнопрактикующих нотариусов и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, – 31 декларация. О доходах отчитались 24 главы крестьянско-фермерских хозяйств, по иным основаниям представлено свыше 20 тыс. деклараций (в том числе от продажи и сдачи имущества в аренду, от получения разовых доходов и др.)

Общее число декларантов-«миллионеров» с суммой заявленных доходов свыше 1 млн. рублей составило 976. Из них:

- доходы от 1 до 10 млн. рублей заявили 971 человек. Сумма налога к доплате составила 12 млн. рублей;

- доходы от 10 до 100 млн. рублей заявили 5 налогоплательщиков. Сумма налога к доплате – 2,6 млн. рублей;

Доходы свыше 100 млн. рублей пока не заявлены.

На 1 марта почти 12 тыс. налогоплательщиков заявили имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилья. В 5,5 тыс. налоговых деклараций заявлен социальный налоговый вычет (например, на лечение, обучение и т.д.). 20 налогоплательщиков заявили инвестиционные налоговые вычеты. Это новый вид налогового вычета введен с 1 января 2015 года.

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Метки: налоговая декларация налоговая инспекция тверской области
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Комментарии (1)

  • Leo-L 
    Неплохие доходы у 5 товарищей. Видите, и ТО может быть "доходным местом". Не зря Островский где-то в верховьях Волги сваял свое знаменитое "Доходное место")
    28.04.2017 13:45
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