"О героях былых времён": читательница ТИА Наталья рассказывает о брате бабушки Александре Ивановиче Илларионове

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Сегодня мы публикуем рассказ нашей постоянной читательницы Натальи о брате бабушки, погибшем на фронте - Александре Ивановиче Илларионове.

Недавно, перебирая семейные архивы, наткнулась на фронтовые письма брата моей бабушки. В них небольшая история обычного русского человека, простого солдата… Невозможно без слез читать строки этих писем, пронизанных заботой и тревогой о своих близких, любовью к своей семье. На каждом из писем стоит штамп «Просмотрено Военной Цензурой» (орфография и пунктуация сохранены).

1942 год 1 января

Здравствуйте дорогие родители папа и мама!

Шлю вам свой новогодний привет и желаю в нынешнем 42 году доброго здоровья и самого хорошего в вашей жизни.

Папа! Вот уж и опять год пролетел и не заметно как, а я от вас уже месяца 3 не имею ни каких сведений как вы живете, все ли в порядке или что случилось. При каждом моем новом адресе я его посылал вам, а от вас нет и нет ничего. Вот и сейчас мой адрес новый: ППС-936 лыж. бат-н. 1-я рота.

Ну сам я пока в добром здоровье, от Нины почти ничего, не получал писем, Федя несмотря на то, что я ему написал 3 письма, тоже не отвечает и что с ним совсем не знаю, Тоня из Ленинграда куда-то пропала, ее здесь нет…

Ну в остальном успехи у нас есть, надеюсь в 42 г. с фашистами рассчитаемся…

Пока до свидания.

Целую. Шурка.

***

1942 год 16 февраля

Здравствуйте дорогие родители папа и мама, шлю я вам большой привет с полей военных действий и желаю в дальнейшем доброго здоровья в вашей жизни.

Папа, несмотря на то, что я вам посылал уже несколько писем с моего нового места службы, от вас же до сего времени ответа никакого не имею… так что я не знаю живы ли вы или что с вами случилось, а ведь неизвестность хуже всего, лучше знать самую плохую правду, чем томиться разными сомнениями…

А теперь еще одно дело. У меня здесь скапливаются деньги лишние. Так я их кладу в полевую кассу госбанка №… Эти деньги в случае моей смерти завещаны на вас, так вот, вы, как только узнаете эти новости, скорее всего ее сообщит вам Нина (прим. Нина – это жена), то сразу же можете их потребовать. Ну какая будет сумма к моменту данного случая сказать сейчас не могу, так как пока еще жив и здоров.

Целую. Шурка.

***

1942 г. 24 мая

Здравствуйте дорогие родители папа и мама, а также и дядя Миша.

Папа, письмо я ваше получил, за которое тебе большое спасибо, т.к. я теперь знаю, что у вас пока все в порядке.

Ну о себе писать совсем не приходится. Живу по-старому, как и раньше, делаю все то, что положено на фронте… Надеемся, что скоро рассчитаемся со всей бандитской сворой и опять увидимся с вами…

Желаю вам доброго здоровья, чтобы дождаться нас с фронта.

Крепко целую. Ваш сын Шурка.

***

1942 г. 6 августа

Здравствуйте дорогие родители папа и мама!

Шлю вам привет и наилучшие пожелания, а также и здоровья, чтобы легче было перенести все тяготы теперешней жизни.

Папа, я очень рад, что у вас все по-старому и нет пока никаких изменений, будем надеяться, что и впредь так же останется, ну у меня тоже почти ничего не изменилось, работаю только на другом месте, т.е. на одну ступеньку по должности повыше, уже не в роте, а в остальном порядок старый, жив и здоров…

А пока все. Целую вас крепко. Остаюсь при нормальном здоровье, чего и вам от всей души желаю.

Шурка.

***

1943 г. 27 января

Здравствуйте дорогие родители папа и мама! Шлю я вам свой привет и сообщаю, что письма ваши от 16 янв. я получил вчера, а сегодня получил от 30 декабря, как видите - шиворот навыворот, но это ничего, хорошо, что хоть пришли, а то ведь могли и затеряться.

…так что порядок старый, дела на фронтах идут в гору, так что и нам сейчас веселее, и стараемся оказать больше помощи, чтобы скорее окончить всю заваруху и вновь встретиться с вами.

Папа, Нина мне пишет, что она живет ни хорошо, ни плохо, ну да и понятно, ведь все же ей тяжело, она не особенно раньше была приспособлена к жизни, но сейчас ее война научила многому, и я надеюсь, что выстоит! ...

Вот пока и все. Пока до свидания. Крепко целую. Шурка…

***

Это письмо было последним. Бабушкин брат Александр Иванович Илларионов погиб 14 февраля 1943 года. Как написано в извещении на имя жены: «В бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит при выполнении боевого задания».

Он воевал в составе в 1-го отдельного лыжного батальона 34-й отдельной лыжной бригады. В феврале 1943 года 34 лыжная бригада была переброшена на участок 55 А (Ленинградский фронт), где она приняла участие в наступлении на Мгу. К 17 февраля 43-я стрелковая дивизия и 34-я лыжная бригада сумели оттеснить полицейскую дивизию СС на 4 километра к реке Тосно…

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