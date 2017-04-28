Гостехнадзор проверяет городские аттракционы. Как убедиться в безопасности каруселей?

28 апреля Гостехнадзор проверил готовность и безопасность аттракционов в Городском саду. Операцию под кодовым названием «Аттракцион» ведомство проводит с 25 апреля по 5 мая по всей Тверской области. Всего в регионе 146 аттракционов, 100 из которых стационарные и 46 передвижные. Каждый их них перед началом сезона обязан пройти освидетельствование в специализированной организации и устранить дефекты в случае их выявления.

У детского поезда «Медвежонок», например, были обнаружены недостатки – плохие шпалы и дефект колеса. На сегодняшний день, как говорит главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Твери и Калининскому району Алексей Виноградов, все дефекты устранены. Родители могут не волноваться за безопасность детей.

Специально для журналистов включили аттракцион «Космос». Помимо мокрых и грязных ремней безопасности после дождливой погоды на каруселях все в порядке.

Несколько недостатков было выявлено на «Паровозе»: не работала световая сигнализация и не был установлен видеорегистратор. Все дефекты устранены, видеорегистратор, по словам госинспектора, необходим для фиксации нарушений правил поведения пассажирами.

Колесо обозрения и несколько других аттракционов инспекторы проверили зимой. Кроме неэстетичного вида чёртова колеса, никаких недостатков не выявлено.

Все аттракционы в Горсаду по итогам проверки готовы к работе.

Гостехнадзор советует: чтобы убедиться в безопасности аттракциона, обратите внимание на документы, которые владелец обязан разместить рядом с табличкой – это свидетельство о регистрации и талон допуска. Если документы имеются, будьте спокойны: аттракцион полностью готов к работе и безопасен. Если же таких документов нет, необходимо сообщить об этом в ведомство.

В этом году Горсад, как рассказала директор Белорукова Марина, порадует посетителей новым розарием, детской площадкой, дивой беседкой из переплетенных тополей и даже новым аттракционом для детей и взрослых, который пока держат в тайне.