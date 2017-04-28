В Тверской области на пожаре погиб 42-летний мужчина

27 апреля, около 16:00 жители села Беляницы Сонковского района увидели, как в одном из жилых домов на ул. Центральной валит дым. Они вызвали пожарных. При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины. При внешнем осмотре видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не было. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 1 квадратный метр.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области проводит проверку, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.