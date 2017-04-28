УРА! В Тверь пришла долгожданная весна: жара и солнце

Тепло обрушится на нас сразу, внезапно, с солнцем, южным ветром, небольшими дождями. Как сообщает тверской гидрометцентр, уже завтра, 29 апреля, воздух прогреется днём до +18. Дальше - больше: последний день уходящего неудачника-апреля сулит нам по-настоящему жаркую погоду: +22 градуса. Праздник Первомая встретим также ударно +20. Да и начало следующей недели обещает быть тёплым. И даже небольшие дождички не смогут испортить нам наслаждение от встречи с припозднившейся весной.

Ночами также значительно потеплеет - до +10 градусов. В дальнейшем возможно снова небольшое похолодание, но ко Дню Победы вновь синоптики обещают жару.