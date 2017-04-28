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УРА! В Тверь пришла долгожданная весна: жара и солнце

УРА! В Тверь пришла долгожданная весна: жара и солнце - ТИА
28 Апреля 2017 11:15
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Фоторепортаж
Видео

Тепло обрушится на нас сразу, внезапно, с солнцем, южным ветром, небольшими дождями. Как сообщает тверской гидрометцентр, уже завтра, 29 апреля, воздух прогреется днём до +18. Дальше - больше: последний день уходящего неудачника-апреля сулит нам по-настоящему жаркую погоду: +22 градуса. Праздник Первомая встретим также ударно +20. Да и начало следующей недели обещает быть тёплым. И даже небольшие дождички не смогут испортить нам наслаждение от встречи с припозднившейся весной.

Ночами также значительно потеплеет - до +10 градусов. В дальнейшем возможно снова небольшое похолодание, но ко Дню Победы вновь синоптики обещают жару.

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Метки: весна прогноз погоды тепло потепление погода в твери погода на майские праздники
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Комментарии (10)

  • kudimov 
    У нас теперь три времени года - осень, зима и лето.
    28.04.2017 11:37
    1 | 7

    • ivanotsev 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      28.04.2017 11:45
      0 | 0

  • _Gelsomino_ 
    Сейчас главное, чтобы май не забыл, что он весна.
    28.04.2017 11:39
    0 | 4

  • russs 
    Маю - не наливать!!!
    Прикрепленные изображения:
    28.04.2017 11:43
    0 | 2

  • dfklfq 
    "температура воздуха прогреется"?
    28.04.2017 11:48
    0 | 3

    • horton 
      Ну а воздух, соответственно, повысится )))
      28.04.2017 11:54
      0 | 1

  • horton 
    ТИА, спасибо за песенку и за фото! )))
    28.04.2017 11:49
    0 | 1

  • Главач (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/100004223748471/) 
    Пора бы уже и отопление отключать. Хватит отапливать улицу.
    28.04.2017 11:54
    1 | 3

  • Alx 
    На первое мая нормальные прогнозы вангуют плохую погоду.
    28.04.2017 12:17
    1 | 2

  • bublik 
    посмотрел на кота слева, и такая зависть взяла. а тут рабочий день в разгаре.)))))
    28.04.2017 12:46
    0 | 0
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