«Тверь Водоканал» отремонтировал коллектор по проспекту 50 лет Октября

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») восстановили свод самотечного железобетонного коллектора, который был сильно коррозирован под воздействием агрессивной среды сточных вод.

- В ходе планового наружного осмотра канализационного коллектора было установлено повреждение на трубопроводе и решено оперативно выполнить работы по его устранению. Коллектор в этом месте проходит по зеленой зоне, ничто не мешало проведению работ, поэтому они были выполнены в кратчайшие сроки, - рассказал начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

В этот коллектор собираются стоки части Пролетарского района Твери и поселка ДРСУ. Во время ремонта система канализации работала в штатном режиме. Услуга водоотведения предоставлялась абонентам в полном объеме.

Работы по ремонту самотечного коллектора выполнены за счет средств производственной программы ООО «Тверь Водоканал». На содержание и развитие системы водоотведения в 2017 году в ней предусмотрены расходы в размере около 20 млн рублей.