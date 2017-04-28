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«Тверь Водоканал» отремонтировал коллектор по проспекту 50 лет Октября

«Тверь Водоканал» отремонтировал коллектор по проспекту 50 лет Октября - ТИА
28 Апреля 2017 11:03
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Специалисты ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал»)  восстановили свод самотечного железобетонного коллектора, который был сильно коррозирован под воздействием  агрессивной среды сточных вод.

- В ходе планового наружного осмотра канализационного коллектора было установлено повреждение на трубопроводе и решено оперативно выполнить работы по его устранению. Коллектор в этом месте проходит по зеленой зоне, ничто не мешало проведению работ, поэтому они были выполнены в кратчайшие сроки, - рассказал начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

В этот коллектор собираются стоки части Пролетарского района Твери и поселка ДРСУ. Во время ремонта система канализации работала в штатном режиме. Услуга водоотведения предоставлялась абонентам в полном объеме.

Работы по ремонту самотечного коллектора выполнены за счет средств производственной программы ООО «Тверь Водоканал». На содержание и развитие системы водоотведения в 2017 году в ней предусмотрены расходы в размере около 20 млн рублей.

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Метки: водоканал тверской водоканал коллектор
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Комментарии (5)

  • jazz-y 
    Зеленая зона превратилась в грязно-коричневую ? :)
    28.04.2017 11:15
    0 | 3

    • ivanotsev 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      28.04.2017 11:46
      0 | 0

  • RVS 
    Чет с утра дерьмом несло.
    28.04.2017 11:21
    1 | 1

  • 1% 
    если рапортуют о великой победе, то грядет очередной отрицательный взлет... ничего предвзятого, просто среднемноголетние наблюдения. А суть благости проста - из выделенных бюджетных средств (наших с вами, между прочим, средств) осталась малая толика, которую великодушно потратили на имитацию и постановочную инсталляцию. Вообще, знакомится с данными о реальном положении дел в хозяйстве "Водоканала" необходимо с катетером в вене, через который подается мощный релаксант и антишок.
    28.04.2017 11:49
    0 | 3

  • RSERG 
    "Тверь Водоканал» отремонтировал коллектор" - Это не правильный заголовок. Надо писать Тверь Водоканал залатал коллектор!!!!
    28.04.2017 13:14
    0 | 0
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