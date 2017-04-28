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График доставки пенсии в майские праздники

28 Апреля 2017 10:57
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В связи с грядущими майскими праздниками  и большими выходными изменился график доставки пенсии и других социальных выплат.

-в городских отделениях почтовой связи:

6-го мая - за 6,7 мая;

8-го мая - за 8,9 мая.

- в отделениях почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

3-го мая - за 3,4,5 мая;

5-го мая - за 6,7,8,9 мая;

10-го мая - за 10,11 мая.

- в отделениях почтовой связи с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

4-го мая - за 3,4,5,6 мая;

6-го мая - за 7,8,9,10 мая;

11-го мая - за 11,12 мая.

Пенсионерам, получающим пенсии в кредитных учреждениях, пенсии будут перечислены в штатном режиме, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Тверской области

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Метки: пенсии график доставки пенсий майские праздники
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