График доставки пенсии в майские праздники

В связи с грядущими майскими праздниками и большими выходными изменился график доставки пенсии и других социальных выплат.
-в городских отделениях почтовой связи:
6-го мая - за 6,7 мая;
8-го мая - за 8,9 мая.
- в отделениях почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:
3-го мая - за 3,4,5 мая;
5-го мая - за 6,7,8,9 мая;
10-го мая - за 10,11 мая.
- в отделениях почтовой связи с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:
4-го мая - за 3,4,5,6 мая;
6-го мая - за 7,8,9,10 мая;
11-го мая - за 11,12 мая.
Пенсионерам, получающим пенсии в кредитных учреждениях, пенсии будут перечислены в штатном режиме, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Тверской области
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.