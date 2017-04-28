В Твери на бульваре Гусева случился "ржавый" потоп

Читатель ТИА Алексей прислал на почту письмо, что в Южном произошла коммунальная авария: ржавой водой залило тротуар и парковку на бульваре Гусева, у бывшего Дома быта. А на Октябрьском проспекте отключили воду.
В пресс-служба «Тверь Водоканала» ТИА пояснили, что авария произошла примерно в 6.50: на бульваре Гусева, у дома №14 прорвало трубу диаметром 200 мм. В 7.30 сотрудники водоканала перекрыли воду, до 18.00 повреждения планируют устранить.
Отключение воды в Южном не связано с аварией на бульваре Гусева, это запланированное отключение, о котором «Водоканал» сообщал заранее.
Адреса отключения холодной воды 28 апреля
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
С 08.30 до 18.00 на время ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
ул. Королева, 6, 10
б-р Гусева, 6, 14, 14 корп. 2-3, 16, 20
Октябрьский пр-т, 53, 55, 63, 53а, 57
Автоцистерна с питьевой водой будет предоставлена по адресу ул. Гусева, 10
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
С 09.30 до 12.00 на время работ по устранению повреждения на частной линии будет перекрыто холодное водоснабжение по адресам:
Ул. Стрелковая, в/ч
Ул. Шишкова, 84; 84 корп. 1-3
Затверецкий б-р, 148
Ул. Ломоносова, от Дурмановского пер до Стрелковая
Ул. 1-я Новозаводская, от Дурмановского пер. до ул. Стрелковая
Ул. 2-я Новозаводская, от Третьяковского пер. до ул. Стрелковая
Ул. Стрелковая
Третьяковский пер., 14б, 16, 19, 99/16, 104/18, 20, 22, 104/24, 26, 107/28, 104/30, 32, 107/34, 106/19, 21, 111/23, 106/25, 27, 106/31, 33, 109/35
Фото из социальной сети "ВК", авторы фото: Сергей Туркин, Яни Беляева, Татьяна Бруева
Комментарии (2)
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VoToN
28.04.2017 13:14
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