В Твери на бульваре Гусева случился "ржавый" потоп

Читатель ТИА Алексей прислал на почту письмо, что в Южном произошла коммунальная авария: ржавой водой залило тротуар и парковку на бульваре Гусева, у бывшего Дома быта. А на Октябрьском проспекте отключили воду.

В пресс-служба «Тверь Водоканала» ТИА пояснили, что авария произошла примерно в 6.50: на бульваре Гусева, у дома №14 прорвало трубу диаметром 200 мм. В 7.30 сотрудники водоканала перекрыли воду, до 18.00 повреждения планируют устранить.

Отключение воды в Южном не связано с аварией на бульваре Гусева, это запланированное отключение, о котором «Водоканал» сообщал заранее.

Адреса отключения холодной воды 28 апреля

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

С 08.30 до 18.00 на время ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

ул. Королева, 6, 10

б-р Гусева, 6, 14, 14 корп. 2-3, 16, 20

Октябрьский пр-т, 53, 55, 63, 53а, 57

Автоцистерна с питьевой водой будет предоставлена по адресу ул. Гусева, 10

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

С 09.30 до 12.00 на время работ по устранению повреждения на частной линии будет перекрыто холодное водоснабжение по адресам:

Ул. Стрелковая, в/ч

Ул. Шишкова, 84; 84 корп. 1-3

Затверецкий б-р, 148

Ул. Ломоносова, от Дурмановского пер до Стрелковая

Ул. 1-я Новозаводская, от Дурмановского пер. до ул. Стрелковая

Ул. 2-я Новозаводская, от Третьяковского пер. до ул. Стрелковая

Ул. Стрелковая

Третьяковский пер., 14б, 16, 19, 99/16, 104/18, 20, 22, 104/24, 26, 107/28, 104/30, 32, 107/34, 106/19, 21, 111/23, 106/25, 27, 106/31, 33, 109/35

Фото из социальной сети "ВК", авторы фото: Сергей Туркин, Яни Беляева, Татьяна Бруева