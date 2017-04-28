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В Твери на бульваре Гусева случился "ржавый" потоп

В Твери на бульваре Гусева случился "ржавый" потоп - ТИА
28 Апреля 2017 10:56
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Фоторепортаж

Читатель ТИА Алексей прислал на почту письмо, что в Южном произошла коммунальная авария: ржавой водой залило тротуар и парковку на бульваре Гусева, у бывшего Дома быта. А на Октябрьском проспекте отключили воду.

В пресс-служба «Тверь Водоканала» ТИА пояснили, что авария произошла примерно в 6.50: на бульваре Гусева, у дома №14 прорвало трубу диаметром 200 мм. В 7.30 сотрудники водоканала перекрыли воду, до 18.00 повреждения планируют устранить.

Отключение воды в Южном не связано с  аварией на бульваре Гусева, это запланированное отключение, о котором «Водоканал» сообщал заранее.

Адреса отключения холодной воды 28 апреля

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

С 08.30 до 18.00 на время ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

ул. Королева, 6, 10

б-р Гусева, 6, 14, 14 корп. 2-3, 16, 20

Октябрьский пр-т, 53, 55, 63, 53а, 57

Автоцистерна с питьевой водой будет предоставлена по адресу ул. Гусева, 10

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

С  09.30 до 12.00  на время работ по устранению повреждения на частной линии будет перекрыто холодное водоснабжение по адресам:

Ул. Стрелковая, в/ч

Ул. Шишкова,  84; 84 корп. 1-3

Затверецкий б-р, 148

Ул. Ломоносова, от Дурмановского пер до Стрелковая

Ул. 1-я Новозаводская,  от Дурмановского пер. до ул. Стрелковая

Ул. 2-я Новозаводская, от Третьяковского пер. до ул. Стрелковая

Ул. Стрелковая

Третьяковский пер., 14б, 16, 19, 99/16, 104/18, 20, 22, 104/24, 26, 107/28, 104/30, 32, 107/34, 106/19, 21, 111/23, 106/25, 27, 106/31, 33, 109/35

Фото из социальной сети "ВК", авторы фото: Сергей Туркин, Яни Беляева, Татьяна Бруева

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Метки: прорвало водопровод ржавый потоп
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Комментарии (2)

  • 1% 
    нормально так, теперь все аварии оказываются "спланированными заранее отключениями") глупые уродцы даже не пытаются как-то отмазаться или оправдаться, уверены, что россияне - апатичная серая унылая масса, все схавают)
    28.04.2017 11:55
    0 | 1

  • VoToN 
    Бульвар Гусева это вам не это!!!
    28.04.2017 13:14
    0 | 0
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