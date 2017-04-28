В Твери пройдёт детский Парад Победы

Впервые в Твери 9 мая в Городском саду пройдёт "Детский Парад Победы". В программе праздника:

- смотр войск мальчиков и девочек в военной форме

- вручение приза зрительских симпатий за лучшие костюмы

- живой вернисаж плакатов "Герой в моей семье"

- соревнования "Папа, мама, я - патриотическая семья"

- парад поколений (участвуют дедушки, бабушки, с внуками или правнуками)

- минута славы - несколько показательных номеров от желающих выступить

- флешмоб-песня "Смуглянка" (учите слова)

- флешмоб-танец "Синий платочек" (приносим синие платочки)

Праздник пройдёт с 11:00 до 12:30 в Городском саду (у кареты).