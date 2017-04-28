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В Твери пройдёт детский Парад Победы

28 Апреля 2017 10:38
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Впервые в Твери 9 мая в Городском саду пройдёт "Детский Парад Победы".  В программе праздника:

- смотр войск мальчиков и девочек в военной форме

- вручение приза зрительских симпатий за лучшие костюмы

- живой вернисаж плакатов "Герой в моей семье"

- соревнования "Папа, мама, я - патриотическая семья"

- парад поколений (участвуют дедушки, бабушки, с внуками или правнуками)

- минута славы - несколько показательных номеров от желающих выступить

- флешмоб-песня "Смуглянка" (учите слова)

- флешмоб-танец "Синий платочек" (приносим синие платочки)

Праздник пройдёт с 11:00 до 12:30 в Городском саду (у кареты).

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Метки: 9 мая горсад детский парад победы
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Комментарии (10)

  • Leo-L 
    Начало патриоцицского воспитания, чтобы не шоркались потом на митинги, а любили партию и правительство.
    28.04.2017 10:52
    0 | 8

    • ivanotsev 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      28.04.2017 11:46
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Будет ли флешмоб "Выпей крови врага и изнасилуй его женщину"?
    28.04.2017 10:54
    1 | 6

  • horton 
    Конечно же, наши деды и прадеды воевали за то, чтобы мы жили и радовались, и могли вволю нафлешмобиться, когда захотим… но, мне кажется, значимость Победы и дань памяти павшим в боях мероприятиями в таком формате как-то искажается… Не?
    28.04.2017 10:56
    0 | 9

    • hell 
      У меня очень много родственников погибло на ВОВ, как-то плясать не очень хочется... День Победы- Это ж  "радость со слезами на глазах"...
      28.04.2017 11:00
      0 | 6

      • horton 
        Массовики-затейники с каждым годом молодеют. Боюсь думать, что будет дальше... Уважаемый Крот (повыше) уже подал идейку! )))
Кстати, почему не указан организатор сего мероприятия?
        28.04.2017 11:21
        0 | 3

  • russs 
    #победобесие
    28.04.2017 10:56
    0 | 7

  • Ferapont 
    Министерство по делам скудоумия молодежи ничего кроме флэшмобов придумать не в состоянии.
Интересно, прислали ли в очередной раз из министерства разнарядки на поставки студентов/школьников для участия в этой показухе ?
    28.04.2017 11:35
    0 | 7

  • 1% 
    victory_бесие достигло апогея) опять смех и отвращение к организаторам)
    28.04.2017 11:52
    0 | 1

  • Добрая Мышь 
    понятно, в город 9 лучше не ходить. буду клубнику полоть
    28.04.2017 12:29
    0 | 0
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