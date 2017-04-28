В Твери пройдёт детский Парад Победы

Впервые в Твери 9 мая в Городском саду пройдёт "Детский Парад Победы". В программе праздника:
- смотр войск мальчиков и девочек в военной форме
- вручение приза зрительских симпатий за лучшие костюмы
- живой вернисаж плакатов "Герой в моей семье"
- соревнования "Папа, мама, я - патриотическая семья"
- парад поколений (участвуют дедушки, бабушки, с внуками или правнуками)
- минута славы - несколько показательных номеров от желающих выступить
- флешмоб-песня "Смуглянка" (учите слова)
- флешмоб-танец "Синий платочек" (приносим синие платочки)
Праздник пройдёт с 11:00 до 12:30 в Городском саду (у кареты).
Комментарии (10)
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Добрая Мышь
28.04.2017 12:29
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