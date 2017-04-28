В Тверской области планируется заложить 10 гектаров садов

Фермеры Верхневолжья, выращивающие плодово-ягодные культуры, получат субсидии на возмещение затрат по закладке и уходу за многолетними насаждениями. В целом Правительство Тверской области планирует развивать в регионе садоводство.

- Следующим этапом должно стать приобретение оборудования для хранения и упаковки плодово-ягодной продукции. Кроме того, необходимо поддержать людей, которые занимаются сбором дикорастущих грибов и ягод на продажу. Это и повышение занятости, и возможность более эффективного использования наших земель, — считает губернатор Игорь Руденя.

Также крупные сады и плодово-ягодные питомники могут стать интересными объектами для туристов.

В общей сложности садоводческие комплексы региона в 2017 году получат более 814 тыс. рублей.

На эти средства планируется заложить 10 га плодово-ягодных насаждений и вести содержание 12 га садов, заложенных в прошлом году.