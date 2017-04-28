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В Тверской области планируется заложить 10 гектаров садов

28 Апреля 2017 09:44
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Фермеры Верхневолжья, выращивающие плодово-ягодные культуры, получат субсидии на возмещение затрат по закладке и уходу за многолетними насаждениями. В целом Правительство Тверской области планирует развивать в регионе садоводство.

- Следующим этапом должно стать приобретение оборудования для хранения и упаковки плодово-ягодной продукции. Кроме того, необходимо поддержать людей, которые занимаются сбором дикорастущих грибов и ягод на продажу. Это и повышение занятости, и возможность более эффективного использования наших земель, — считает губернатор Игорь Руденя.

Также крупные сады и плодово-ягодные питомники могут стать интересными объектами для туристов.

В общей сложности садоводческие комплексы региона в 2017 году получат более 814 тыс. рублей.
На эти средства планируется заложить 10 га плодово-ягодных насаждений и вести содержание 12 га садов, заложенных в прошлом году.

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Метки: плодово-ягодные растения сады плодово-ягодные культуры сельское хозяйство в Тверской области
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Комментарии (6)

  • russs 
    По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.

И слышит шепот гордый 
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет область-сад!"

Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года
здесь будет область-сад!"

Свела промозглость корчею - 
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие, 
подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода - 
он кроет капель спад:
"Через четыре года 
здесь будет область-сад!

Здесь взрывы закудахтают
В разгон медвежьих банд,
И взроет недра шахтаю
соугольный "Гигант".

Здесь встанут стройки стенами.
Гудками, пар, сипи.
Мы в сотню солнц мартенами
Удомлю запалим.

Рос шепоток рабочего
Над тьмою тучных стад,
а дальше неразборчиво,
лишь слышно -  @#$%#ть @#!@#$й "область-сад".

Я знаю - область будет,
я знаю - саду цвесть,
когда такие люди (Руденя!!!)
в стране в российской есть!
    28.04.2017 10:20
    1 | 4

    • mednoe521 
      russ, мои аплодисменты! и +
      28.04.2017 10:27
      0 | 3

    • ivanotsev 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      28.04.2017 11:46
      0 | 0

  • MikeH 
    "В общей сложности садоводческие комплексы региона в 2017 году получат более 814 тыс. рублей."
Ну офигеть, вот теперь заживем-то!
    28.04.2017 10:24
    0 | 4

  • abeltv 
    Яблоневый сад начинает плодоносить на 3..5 год, грушевой также. Очень длинные инвестиции....
Когда-то в послевоенные годы закладывает тысячи гектар садов, сейчас десятки....
Ух заживем..... Хорошо есть свой приусадебный участок, а там и яблони и груши и черешня и вишня и слива и алычу и абрикосы и виноград, даже инжир пытаюсь под Тверью растить, тутовое дерево и мушмулу (немецкую).
    28.04.2017 11:14
    0 | 2

  • 1% 
    кстати, на месте бесполезного "рио" был яблоневый сад... вообще, все эти новостишки с реляциями о грядущих благоденствиях вызывают омерзение и смех)
    28.04.2017 11:51
    0 | 1
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