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В Твери водитель "Лексуса" сбил пенсионерку

28 Апреля 2017 09:41
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Фоторепортаж

27 апреля в 14.57 на Петербургском шоссе в Твери во дворе дома 111 трезвый водитель «Лексус GX570» ехал задним ходом и сбил 69-летнюю женщину. Женщину доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.


В 19.13 на ул.Кольцевая у дома 46/29 20-летний водитель «БМВ325» при повороте налево не пропустил «Митсубиси Паджеро Спорт» под управлением 33-летней женщины. В ДТП пострадала 5-летняя девочка – пассажир Митсубиси. Ребенок находился в специальном детском кресле, после оказания медицинской помощи, девочку отпустили. Сообщает УГИБДД по Тверской области

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Метки: водитель лексуса пострадала пенсионерка
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Комментарии (3)

  • 1% 
    вот почему сараи типа GX оснащаются камерой заднего обзора. Конечно, предпочтительнее не камера, а адекватный водитель. Однозначно, лекс стоял не на месте для автомобилей. У крестьян и жлобов aka мещан заведено, если купил внедорожник или его эмулятор, то обязательно надо заезжать на бордюры, газоны и тротуары, чтобы всем мешать. Почему-то в обычных местах для таких сразу перестает хватать места.
    28.04.2017 11:42
    0 | 0

    • ivanotsev 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      28.04.2017 11:46
      0 | 0

  • Mitrij 
    А что если это не просто водитель и пенсионерка, а теща с зятем?
    28.04.2017 13:16
    0 | 0
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