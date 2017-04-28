В Твери водитель "Лексуса" сбил пенсионерку

27 апреля в 14.57 на Петербургском шоссе в Твери во дворе дома 111 трезвый водитель «Лексус GX570» ехал задним ходом и сбил 69-летнюю женщину. Женщину доставили в больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.



В 19.13 на ул.Кольцевая у дома 46/29 20-летний водитель «БМВ325» при повороте налево не пропустил «Митсубиси Паджеро Спорт» под управлением 33-летней женщины. В ДТП пострадала 5-летняя девочка – пассажир Митсубиси. Ребенок находился в специальном детском кресле, после оказания медицинской помощи, девочку отпустили. Сообщает УГИБДД по Тверской области