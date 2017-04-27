В День Победы и накануне праздника в Твери будут перекрывать движение

В День Победы и накануне праздника в Твери перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах. Соответствующее постановление 26 апреля подписал глава администрации Твери Алексей Огоньков.

Движение будет запрещено:

28 апреля и 2 мая с 22:00 до полуночи и 5 мая с 21:00 до 23:00, с 10:00 7 мая до 18:00 10 мая:

- по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, а также в створе улицы Советская.

9 мая с 8:00 до 22:30:

- по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда;

- по Краснофлотской набережной на участке от площади Победы до улицы Ефимова.



С 8:00 до 16:00:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;

- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;

- по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда;

- по Свободному переулку на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;

- по улице Ивана Седых;

- по Театральному проезду (в обоих направлениях).

С 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00:

- по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской.

С 8:00 до 11:00:

- по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.

С 11:15 до 12:00 по мере продвижения колонны:

- по улице Бебеля на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова;

- по улице Ефимова на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

Парковка всех видов транспортных средств будет запрещена:

С 18:00 8 мая до 16:00 9 мая:

- по улице Салтыкова-Щедрина на участке от улицы Советской до улицы Крылова;

- по улице Советской на участке от Татарского переулка до площади Победы;

- по улице Вольного Новгорода на участке от площади Советской до Тверского проспекта;

- по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.

9 мая с 6:00 до 22:30:

- на автостоянке у гимназии № 6;

- по улице Бебеля на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской,

- по Краснофлотской набережной на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.