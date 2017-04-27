В День Победы и накануне праздника в Твери будут перекрывать движение

В День Победы и накануне праздника в Твери перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах. Соответствующее постановление 26 апреля подписал глава администрации Твери Алексей Огоньков.
Движение будет запрещено:
28 апреля и 2 мая с 22:00 до полуночи и 5 мая с 21:00 до 23:00, с 10:00 7 мая до 18:00 10 мая:
- по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, а также в створе улицы Советская.
9 мая с 8:00 до 22:30:
- по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда;
- по Краснофлотской набережной на участке от площади Победы до улицы Ефимова.
С 8:00 до 16:00:
- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда;
- по Свободному переулку на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- по улице Ивана Седых;
- по Театральному проезду (в обоих направлениях).
С 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00:
- по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской.
С 8:00 до 11:00:
- по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.
С 11:15 до 12:00 по мере продвижения колонны:
- по улице Бебеля на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова;
- по улице Ефимова на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.
Парковка всех видов транспортных средств будет запрещена:
С 18:00 8 мая до 16:00 9 мая:
- по улице Салтыкова-Щедрина на участке от улицы Советской до улицы Крылова;
- по улице Советской на участке от Татарского переулка до площади Победы;
- по улице Вольного Новгорода на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.
9 мая с 6:00 до 22:30:
- на автостоянке у гимназии № 6;
- по улице Бебеля на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской,
- по Краснофлотской набережной на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.
Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
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