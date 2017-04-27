tvernews.ru
27 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В День Победы и накануне праздника в Твери будут перекрывать движение

В День Победы и накануне праздника в Твери будут перекрывать движение - ТИА
Фото: pixabay.com
27 Апреля 2017 22:03
Автор:

В День Победы и накануне праздника в Твери перекроют движение и запретят парковку на нескольких улицах. Соответствующее постановление 26 апреля подписал глава администрации Твери Алексей Огоньков.

Движение будет запрещено:

28 апреля и 2 мая с 22:00 до полуночи и 5 мая с 21:00 до 23:00, с 10:00 7 мая до 18:00 10 мая:

- по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, а также в створе улицы Советская.

9 мая с 8:00 до 22:30:

-  по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда;
-  по Краснофлотской набережной на участке от площади Победы до улицы Ефимова.
 
С 8:00 до 16:00:

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда;
- по Свободному переулку на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- по улице Ивана Седых;
- по Театральному проезду (в обоих направлениях).

С 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00:

- по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской. 

С 8:00 до 11:00:

- по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.

С 11:15 до 12:00 по мере продвижения колонны:

- по улице Бебеля на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова;
- по улице Ефимова на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

Парковка всех видов транспортных средств будет запрещена:

С 18:00 8 мая до 16:00 9 мая:

- по улице Салтыкова-Щедрина на участке от улицы Советской до улицы Крылова;
- по улице Советской на участке от Татарского переулка до площади Победы;
- по улице Вольного Новгорода на участке от площади Советской до Тверского проспекта;
- по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира.

9 мая с 6:00 до 22:30:

- на автостоянке у гимназии № 6;
- по улице Бебеля на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской,
- по Краснофлотской набережной на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: перекрытие движения в твери день победы в твери
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
65

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
42

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100