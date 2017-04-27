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В Тверской области возьмутся за духовно-нравственное воспитание граждан

27 Апреля 2017 21:25
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В Тверской области создадут коллегиальный совещательный орган, который будет рассматривать вопросы духовно-нравственного воспитания граждан. Координационный совет возглавит Губернатор Игорь Руденя, его сопредседателем выступит митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Это решение было принято 27 апреля на совещании по вопросам духовной поддержки и социального сопровождения семей, которое прошло в Тверской епархии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Тверской области зафиксировано снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении. Если в 2013 году их было 3341, то в 2016-м – 1148. Готовность активно участвовать в сопровождении и оказании поддержки таким семьям высказали представители духовенства. 

В этом направлении православная церковь в Тверской области ведет большую работу через епархиальную школу и православный детский сад святой Анны Кашинской в Твери, детско-юношеский центр «Новая Корчева» в Конаково, воскресные школы при храмах и другие православные объединения. Для развития этой работы Тверская митрополия выступила с инициативой создания координационного совета по духовно-нравственному воспитанию.

По словам губернатора, взаимодействие органов власти, митрополии и общественных организаций должно быть налажено в различных сферах, большое значение приобретает политика «малых дел», оперативное реагирование на возникающие проблемы. Как пример – акция Ржевской епархии «Белый цветок», благодаря которой были собраны средства на приобретение инвалидной коляски для нуждающейся семьи.

По итогам совещания принято решение о реализации пилотного проекта «Школа милосердия» в Твери, Ржеве и Удомле, направленного на обеспечение медико-санитарной помощи и социальный уход в медицинских учреждениях.

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Метки: духовно-нравственное воспитание тверская и кашинская епархия правительство тверской области
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Создали бы коллегиальный орган по доступности лекарств, по уменьшению тарифов ЖКХ, по своевременному ремонту дорог, по возрождению ОТ....  Можно еще и дальше продолжить.
    27.04.2017 21:37
    0 | 5

  • ЧЕПАЕВ 
    Муденя и старый пидор возьмутся за духовное воспитание ....
Хохот в зале...
    27.04.2017 22:02
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    А власть наша воспитана нравственно-духовно по умолчанию?))
    27.04.2017 22:04
    0 | 2
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