В Твери угнали иномарку, разыскиваются очевидцы

В Твери угнали машину MAZDA 6. Владелица автомобиля ищет очевидцев или тех, кто мог видеть эту машину в других местах.

Автомобиль украли в ночь на 27 апреля, между полуночью и тремя часами утра. Чёрная MAZDA 6 третьего поколения, государственный регистрационный знак Р 666 РН 69, стояла перед домом по адресу: улица Луначарского, 34.

Всех, кто видел что-либо рядом с местом угона, имеет запись с видео регистратора, либо видел эту машину в другом месте, просят позвонить на номер 8-920-692-43-02 или 8-920-681-15-42 (Элина).