tvernews.ru
27 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери угнали иномарку, разыскиваются очевидцы

В Твери угнали иномарку, разыскиваются очевидцы - ТИА
27 Апреля 2017 20:27
Автор:

В Твери угнали машину MAZDA 6. Владелица автомобиля ищет очевидцев или тех, кто мог видеть эту машину в других местах.

Автомобиль украли в ночь на 27 апреля, между полуночью и тремя часами утра. Чёрная MAZDA 6 третьего поколения, государственный регистрационный знак Р 666 РН 69, стояла перед домом по адресу: улица Луначарского, 34. 

Всех, кто видел что-либо рядом с местом угона, имеет запись с видео регистратора, либо видел эту машину в другом месте, просят позвонить на номер 8-920-692-43-02 или 8-920-681-15-42 (Элина).

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: в Твери угнали автомобиль разыскиваются очевидцы
Смотрите также:
Комментарии (9)

  • Алексей Владимирович 
    неча такой номер ставить
    27.04.2017 20:34
    2 | 8

  • aldan 
    На теперь Вельзевул  ездить будет.
    27.04.2017 20:41
    0 | 5

  • hell 
    Горюшко конечно... а во всех соцсетях именно над номером и стебаются...
    27.04.2017 20:50
    0 | 4

    • blkm 
      Машинка найдется, но номер стринговоду не вернут..
      27.04.2017 21:26
      0 | 2

      • horton 
        СтринговодительНИЦЕ...)
        27.04.2017 21:48
        0 | 2

        • Инокентий 
          Стрингами помыли машину на карьерах )
          27.04.2017 21:51
          0 | 1

  • Бертран 
    Коровьев с Бегемотом. На Патриарших пусть посмотрят.
    27.04.2017 20:54
    0 | 4

    • Инокентий 
      Променяли бескрайние песчаные помойные пляжи  на пруды, пусть и Патриаршие. Фото на типа пляже убило.
      27.04.2017 21:27
      0 | 2

  • Tverich 
    На ночь в гараж надо ставить, тогда машина целее будет
    27.04.2017 22:18
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
65

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
42

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100