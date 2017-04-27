tvernews.ru
27 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Житель Тверской области получил 16 лет строгого режима за убийство беременной подруги

27 Апреля 2017 20:07
Автор:

Тверской областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 32-летнего Шухрата Кадырова, признанного виновным в убийстве беременной женщины, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия 23 июля 2016 года в квартире дома по улице Победы в городе Нелидово между обвиняемым и его знакомой, находящейся на 12-й неделе беременности, произошел конфликт из-за того, что она отказалась делать аборт. Кадыров достал одностороннюю заточку и ударил женщину в область лица и шеи не менее трех ударов.

Женщина скончалась на месте от кровопотери. Кадырова приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: убийство беременной женщины убийство в нелидове тверской областной суд
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Кадыровы они такие.
    27.04.2017 22:14
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
65

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
42

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100