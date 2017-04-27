Житель Тверской области получил 16 лет строгого режима за убийство беременной подруги

Тверской областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 32-летнего Шухрата Кадырова, признанного виновным в убийстве беременной женщины, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия 23 июля 2016 года в квартире дома по улице Победы в городе Нелидово между обвиняемым и его знакомой, находящейся на 12-й неделе беременности, произошел конфликт из-за того, что она отказалась делать аборт. Кадыров достал одностороннюю заточку и ударил женщину в область лица и шеи не менее трех ударов.

Женщина скончалась на месте от кровопотери. Кадырова приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.