В Твери проверяли подозрительных пассажиров маршруток

27 апреля в Твери вновь тормозили маршрутки. Впрочем, проверяли сотрудники правоохранительных органов не только и не столько водителей, сколько пассажиров. Очевидец Руслан рассказал ТИА, что автобус маршрута № 7, в котором он ехал, остановили возле ТЦ "Олимп" около 17:20.

Он не сразу обратил внимание на то, что происходит, потом удивился, потому что водитель маршрутки был славянской внешности. Впрочем, не он оказался целью проверки.

- Автобус остановил сотрудник ДПС, потом в маршрутку вошли двое в зелёной военной форме - без лычек, только с шевроном, который я не рассмотрел. Они проверили документы у двоих людей: у русского на вид парня и у индуса, похоже, студента. Русскому документы отдали сразу, а студента вывели из маршрутки, но через минуту отпустили.

Руслан заметил, что представители правоохранительных органов не представились и не сообщали, какие у них основания для проверки, что вызвало у него сомнения в её правомерности.