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В Твери проверяли подозрительных пассажиров маршруток

27 Апреля 2017 19:32
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27 апреля в Твери вновь тормозили маршрутки. Впрочем, проверяли сотрудники правоохранительных органов не только и не столько водителей, сколько пассажиров. Очевидец Руслан рассказал ТИА, что автобус маршрута № 7, в котором он ехал, остановили возле ТЦ "Олимп" около 17:20. 

Он не сразу обратил внимание на то, что происходит, потом удивился, потому что водитель маршрутки был славянской внешности. Впрочем, не он оказался целью проверки.

- Автобус остановил сотрудник ДПС, потом в маршрутку вошли двое в зелёной военной форме - без лычек, только с шевроном, который я не рассмотрел. Они проверили документы у двоих людей: у русского на вид парня и у индуса, похоже, студента. Русскому документы отдали сразу, а студента вывели из маршрутки, но через минуту отпустили.

Руслан заметил, что представители правоохранительных органов не представились и не сообщали, какие у них основания для проверки, что вызвало у него сомнения в её правомерности.

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Метки: проверка маршрутных такси проверка мигрантов проверка в твери
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Комментарии (7)

  • gavr69 
    а когда комендантский час ?
    27.04.2017 20:11
    0 | 7

  • logovskoy 
    я бы не ерничал, если мы не хотим и дальше продолжать спокойно передвигаться по городу и жить в нем. Кроме того, что останавливали и проверяли пассажиров, часть водителей тоже не прошли фэйс контроль))) Не думаю, что большинство жителей устраивает ситуация, когда маршрутчики привлекают нелегалов в качестве водителей и не платят налоги за них. Чтобы было понятно, даже с минимальной зарплаты в 12000 рублей, около 6000 тыс предприниматель уплачивает в бюджет в виде налогов. Маршруток наверное штук 500 по 2 водителя по 6000, итого 6 млн в месяц! Все просто. Неприятно, что денег этих скорее всего в бюджете нет((( Там стояли в основном иваново-ориентовские, а димасик к своим деньгам очень бережно относится)))
    27.04.2017 20:20
    1 | 1

  • tourist 
    Не помню в каком фильме до революции в городе кипишь, полиция шуршит. Одна баба со знанием дела говорит: "Политических ищут".
    27.04.2017 20:26
    0 | 2

  • 1234443344244 (http://vk.com/id1250736) 
    Не зря сегодня 22Э шуровала по Володарского, объезжала облаву...
    27.04.2017 20:55
    0 | 2

  • guset 
    А это правильно. Экстремалы-суицидники, которые добровольно пользуются этими повозками действительно сильно подозрительны.
    27.04.2017 21:26
    1 | 1

  • jazz-y 
    Раз уж на то пошло, то можно еще трамваи и троллейбусы проверять. А если догадаются все нексии тормозить...
    27.04.2017 21:57
    0 | 0

  • Proletary 
    Духовно-нравственное воспитание из следующей новости. Практическая реализация.
    27.04.2017 22:04
    0 | 0
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