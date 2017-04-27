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Жители Тверской области могут принять участие в благотворительном марафоне "Наша Победа"

27 Апреля 2017 17:50
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Шествие «Бессмертного полка» станет одним из самых значимых событий в рамках празднования Дня Победы. Принять участие в нем сможет каждый желающий. Сбор участников начнётся 9 мая в 14:30 у стелы «Город воинской славы» (ул. Советская), сообщает правительство Тверской области.

Старт колонны запланирован на 15 часов, она проследует до Обелиска Победы. Во главе шествия пройдут школьники с «Полотном памяти». Оно было сшито из более чем трёх с половиной тысяч «солдатских платков» с именами фронтовиков.

Транспарант для участия в акции можно изготовить самостоятельно из ДВП, фанеры, пластика или любого другого материала. На транспаранте, помимо фотографии своего родственника-участника войны, можно указать его ФИО, звание, где он служил или работал во время Великой Отечественной войны.

В библиотеке имени А.И. Герцена с 15:00 до 20:00 по будням работает штаб акции, где волонтёры смогут ответить на все вопросы, касающиеся участия. Также работает горячая линия по телефону 89040088541.

Кроме того, в этом году тверитяне впервые смогут рассказать о своих воевавших родственниках с помощью видеообращений, которые будут транслироваться с экранов на улице Трёхсвятская, у Обелиска Победы и в крупных торговых сетях. В рамках акции «Наши герои», инициированной администрацией Твери, любой желающий сможет записать ролик с рассказом о родственнике и прислать на электронную почту kinodom880@gmail.com. Принимаются файлы любого формата, видео можно снять на любое оборудование, в том числе, камеру мобильного телефона. В пятницу, 28 апреля, съёмка будет производиться профессиональным оператором в 12:00 и 16:00 на пересечении улицы Трёхсвятская и бульвара Радищева.

Также Тверь участвует в очередном этапе регионального благотворительного марафона «Наша Победа». В рамках акции каждый желающий сможет перечислить средства для адресной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла. С 2013 года по настоящее время поддержку получили 727 ветеранов. Деньги принимаются на специальный счёт тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

Реквизиты для перечислений:
ИНН: 6905034568 КПП: 690501001
Получатель: Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
Банк получателя: Филиал N3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж
БИК: 042007738
К/С: 30101810100000000738
Р/С: 40703810513510004220

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Метки: марафон наша победа благотворительность в тверской области бессмертный полк в твери
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