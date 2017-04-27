Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

1 и 9 мая для почтовых отделений Тверской области объявлены выходными. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

В воскресенье 30 апреля почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

2 мая отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по режиму понедельника с сокращением продолжительности работы на 1 час. ОПС 4 и 5 классов в этот день не работают.

10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.