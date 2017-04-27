Смоленский вор-рецидивист продал тверской пенсионерке газовый прибор и заодно обокрал её

Бежецкая прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего уроженца и жителя Смоленска, ранее неоднократно судимого за кражи и грабеж, освободившегося из мест лишения свободы в декабре 2013 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года он приехал в Бежецк с коллегами по работе для реализации населению газовых приборов.

23 марта он пришёл в дом к 83-летней пенсионерке и продал ей газовый прибор. А потом воспользовался временным отсутствием потерпевшей в комнате и похитил принадлежащие ей 18 000 рублей.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существ, как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.