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Смоленский вор-рецидивист продал тверской пенсионерке газовый прибор и заодно обокрал её

27 Апреля 2017 16:48
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Бежецкая прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего уроженца и жителя Смоленска, ранее неоднократно судимого за кражи и грабеж, освободившегося из мест лишения свободы в декабре 2013 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года он приехал в Бежецк с коллегами по работе для реализации населению газовых приборов.

23 марта он пришёл в дом к 83-летней пенсионерке и продал ей газовый прибор. А потом воспользовался временным отсутствием потерпевшей в комнате и похитил принадлежащие ей 18 000 рублей. 

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существ, как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области. 

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Метки: вор-рецидивист украл у пенсионерки прокуратура тверской области воровство
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Комментарии (1)

  • Varg 
    А мог бы честным трудом продаж газоанализаторов и чудо-фильтров зарабатывать. Но руки помнят.
    27.04.2017 18:16
    0 | 0
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