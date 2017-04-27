Пять лет без воды: жители деревни в Фировском районе живут с отключенным водопроводом с 2012 года

В прокуратуру Фировского района обратились жители деревни Перелесок Фировского района с просьбой проверить соблюдение законодательства в сфере ЖКХ при предоставлении услуг холодного водоснабжения.
В деревне есть центральная водопроводная сеть, артезианская скважина и водонапорная башня, которые находятся на балансе Фировского сельского поселения. Однако в 2012 году из-за множественных повреждений водопроводной сети администрация поселения приняла решение об отключении водопровода. До настоящего момента водопровод не функционирует.
По результатам проверки прокуратурой района в Фировский районный суд направлено административное исковое заявление, которое по результатам рассмотрения удовлетворено, на администрацию Фировского сельского поселения возложена обязанность по восстановлению водоснабжения.
Решение вступило в законную силу. Исполнение решения контролируется прокуратурой района.
Комментарии (2)
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russs
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27.04.2017 16:41
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horton
27.04.2017 17:27
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