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Пять лет без воды: жители деревни в Фировском районе живут с отключенным водопроводом с 2012 года

27 Апреля 2017 16:13
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В прокуратуру Фировского района обратились жители деревни Перелесок Фировского района с просьбой проверить соблюдение законодательства в сфере ЖКХ при предоставлении услуг холодного водоснабжения.

В деревне есть центральная водопроводная сеть, артезианская скважина и водонапорная башня, которые находятся на балансе Фировского сельского поселения. Однако в 2012 году из-за множественных повреждений водопроводной сети администрация поселения приняла решение об отключении водопровода. До настоящего момента водопровод не функционирует.

По результатам проверки прокуратурой района в Фировский районный суд направлено административное исковое заявление, которое по результатам рассмотрения удовлетворено, на администрацию Фировского сельского поселения возложена обязанность по восстановлению водоснабжения.

Решение вступило в законную силу. Исполнение решения контролируется прокуратурой района. 

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Метки: прокуратура тверской области нет воды
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Комментарии (2)

  • russs 
    Фигасе, коммент Хортон пропал.
Им не воду, целую речку дали!
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 16:41
    0 | 2

    • horton 
      Хорошая шутка )))
      27.04.2017 17:27
      0 | 0
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