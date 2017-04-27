Работодатели Тверской области, трудоустраивающие инвалидов, получат субсидии из бюджета

Порядка 8,8 млн рублей из регионального бюджета планируется направить в 2017 году в качестве субсидий работодателям Верхневолжья, которые трудоустраивают людей с инвалидностью.

Благодаря финансовой поддержке Правительства Тверской области будет создано не менее 150 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Получить субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также специализированные предприятия, созданные общественными объединениями инвалидов. Одно из ключевых требований — заработная плата работников с инвалидностью не может быть меньше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.