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Москва планирует выделить более полумиллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Тверской области

27 Апреля 2017 15:15
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Более 508,7 млн рублей дополнительно планируется направить на реконструкцию очистных сооружений и систем водоотведения в городе Конаково и поселке Радченко Тверской области. Финансирование проекта рассматривается в Правительстве Москвы.

В настоящее время подготовлен и согласовывается проект документа, предусматривающего включение расходов на реконструкцию объектов, в адресную инвестиционную адресную программу города Москвы. Сейчас он проходит согласование.

Приведение в порядок очистных сооружений позволит значительно улучшить качество воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища.

Работа по реконструкции очистных систем в Конаково и Радченко ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Тверской областью. На эти цели Верхневолжье уже получило из бюджета столицы 150 млн рублей.

Справка:

В 2016 году губернатор Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Тверской области предоставлено 15 единиц коммунальной техники, которая была направлена Твери, Ржеву, Вышнему Волочку, Торжку, Старицкому району, Бежецкому и Кашинскому районам. Кроме того, 300 млн рублей из бюджета столицы было выделено на ремонт дорог в Тверской области.

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Метки: реконструкция очистных сооружений очистные сооружения в конаково губернатор Игорь Руденя
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Комментарии (4)

  • BARBAdos 
    у Москвы бюджет почти 2 ТРИЛЛИОНА, надо больше с них требовать, а иначе канал им. Москвы перекроем...
    27.04.2017 15:52
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Москвичи не хотят пить водичку с фекалиями жителей Тверской области? Какая пичалька, ай-яй-яй!!!
    27.04.2017 16:16
    0 | 4

  • hell 
    Ну, то что Москва с Питером Тверскую область между собой поделить хотят- это не новость... Москва просто активнее и власти поболе...
    27.04.2017 16:19
    1 | 1

  • Alex21 
    Учитесь, как надо о своей даче на берегу заботиться, за счет госбюджета. С другой стороны - иначе фиг бы когда жители этих поселков дождались реконструкции очистных.
    27.04.2017 18:09
    0 | 0
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