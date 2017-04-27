Москва планирует выделить более полумиллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений в Тверской области

Более 508,7 млн рублей дополнительно планируется направить на реконструкцию очистных сооружений и систем водоотведения в городе Конаково и поселке Радченко Тверской области. Финансирование проекта рассматривается в Правительстве Москвы.

В настоящее время подготовлен и согласовывается проект документа, предусматривающего включение расходов на реконструкцию объектов, в адресную инвестиционную адресную программу города Москвы. Сейчас он проходит согласование.

Приведение в порядок очистных сооружений позволит значительно улучшить качество воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища.

Работа по реконструкции очистных систем в Конаково и Радченко ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Тверской областью. На эти цели Верхневолжье уже получило из бюджета столицы 150 млн рублей.

Справка:

В 2016 году губернатор Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Тверской области предоставлено 15 единиц коммунальной техники, которая была направлена Твери, Ржеву, Вышнему Волочку, Торжку, Старицкому району, Бежецкому и Кашинскому районам. Кроме того, 300 млн рублей из бюджета столицы было выделено на ремонт дорог в Тверской области.