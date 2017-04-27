На строительство новой школы в Твери потратят 551 млн.рублей

На строительство школы-детского сада в микрорайоне «Юность» в Твери из регионального бюджета будет направлено более 275 млн рублей. 83,6 млн рублей выделено дополнительно на завершение строительных работ в Степуринской средней школе в Старицком районе.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, в декабре 2017 года планируется сдать в эксплуатацию школу-детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест в региональном центре. Общая стоимость строительства — 551 млн рублей. На возведение объекта регион из федерального бюджета получит 275,9 млн рублей, ещё 275,1 млн рублей — софинансирование из областной казны.

Школа-долгострой в деревне Степурино Старицкого района должна открыть двери для детей уже к началу нового учебного года. Она рассчитана на 150 учащихся и 25 воспитанников дошкольной группы. Общий объём средств, направленных на этот объект, составит 104,5 млн рублей.