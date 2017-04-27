Екатерина Борзунова бежит из Питера в Москву, 28 апреля девушку встретит Тверь

18 апреля Екатерина Борзунова отправилась в забег на 700 км с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ежедневно она пробегает 50 км, 1 мая планирует финишировать на Красной площади в Москве. Девушка решила не только установить собственный рекорд в беге, но, прежде всего, своим забегом привлечь внимание к благотворительным организациям.
27 апреля ТИА позвонило Екатерине, под шум проезжающих мимо бегуньи машин, она рассказала, почему отправилась в столь дальний путь на своих двоих.
- Я не профессиональный спортсмен, но уже 5 лет бегаю, участвовала в марафонах. Так сложилось, что я живу на два города – в Питере и Москве. Друзья часто шутили, что ты скоро бегать будешь туда-сюда, вот я и решила попробовать свои силы.
Кроме того, своим забегом девушка решила привлечь внимание людей к благотворительности. Каждый день она бежит в футболках разных некоммерческих организаций. Екатерина Борзунова сама - донор крови, потому стартовала она в футболке Фонда доноров.
- Я бегу по 8 часов в день, пробегаю не меньше 50 км, останавливаюсь на ночь в гостиницах.
Ежедневно путевые заметки девушка выкладывает на своей страничке в социальной сети «ВК». Бегунья рассказывает, что в пути ее узнают дальнобойщики, которые видели ее в новостях. Водители большегрузов подбадривают фразой «Беги, Катя, беги». Девушка рассказала, что ее немного продуло и побаливало колено, но в целом бежится хорошо.
Из путевых заметок
27 апреля, в 7.11
9 день
Вчера пробежала 53км
"День сурка" продолжается, я уже не помню даты и даже не помню день который бегу.
Коротко о вчерашнем дне)
Обочина... обочина, пробка в Вышнем Волочке...музей валенок(!!!) ....закрыт.
Лося так и не встретила.
Вчера бежала в футболке Благотворительного фонда Арифметика Добра
25 апреля
7 день
Ура! Экватор!
Вчера пробежала 53 км
Я на том месте, где поребрик превращается в бордюр, шаверма в шаурму, а парадная в подъезд - я в Валдае
Были горки- пологие подъёмы и спуски метров 500. Бежала в футболке
Благотворительного фонда Александра Кержакова «Звезды детям» ,
22 апреля
Пробежала сегодня всего 40км, и немного выбиваюсь из графика
Бежалась легко, но правое колено начинает давать о себе знать.
Из-за плохой погоды и отсутствия машины сопровождения пришлось греться на заправках и переждать дождь, снег и град. Сегодня бежала в футболке проекта "Спасибо"
Комментарии (5)
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Ferapont
27.04.2017 16:15
0
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1
horton
27.04.2017 16:36
0
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