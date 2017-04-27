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В Твери пройдёт фольклорно-исторический фестиваль с ристаниями "Копье св. Георгия"

27 Апреля 2017 12:59
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В Твери 7 мая в 13.00 в Парке Победы состоится молодежный фестиваль исторического моделирования "Копье св. Георгия".

Воинские ристания посвящены небесному покровителю Св. Георгию Победоносцу и Дню воинской славы России - победы русских воинов Св. блгв. Великого Князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

Отличительной чертой этой программы является непосредственное погружение участников в русскую этнокультурную среду. Помимо воинских сражений, гостей и участников фестиваля ждут программы фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, торговые ряды и т.д.

Турнирная программа и полоса препятствий рассчитана на молодежь от 14 до 17 лет включительно. А молодецкие забавы, программы фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам - для всех возрастных групп.

 

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Метки: Копье Святого Георгия фестиваль копьё св. георгия парк победы молодёжный фестиваль
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Комментарии (1)

  • russs 
    C чем-чем? Не пропущена ли там буква? И не оскорбит ли мои чуйства неверующего копьё этого самого Георгия?
    27.04.2017 14:18
    0 | 0
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