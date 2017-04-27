В Твери пройдёт фольклорно-исторический фестиваль с ристаниями "Копье св. Георгия"

В Твери 7 мая в 13.00 в Парке Победы состоится молодежный фестиваль исторического моделирования "Копье св. Георгия".

Воинские ристания посвящены небесному покровителю Св. Георгию Победоносцу и Дню воинской славы России - победы русских воинов Св. блгв. Великого Князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

Отличительной чертой этой программы является непосредственное погружение участников в русскую этнокультурную среду. Помимо воинских сражений, гостей и участников фестиваля ждут программы фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, торговые ряды и т.д.

Турнирная программа и полоса препятствий рассчитана на молодежь от 14 до 17 лет включительно. А молодецкие забавы, программы фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам - для всех возрастных групп.