В Твери пройдёт фольклорно-исторический фестиваль с ристаниями "Копье св. Георгия"

В Твери 7 мая в 13.00 в Парке Победы состоится молодежный фестиваль исторического моделирования "Копье св. Георгия".
Воинские ристания посвящены небесному покровителю Св. Георгию Победоносцу и Дню воинской славы России - победы русских воинов Св. блгв. Великого Князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).
Отличительной чертой этой программы является непосредственное погружение участников в русскую этнокультурную среду. Помимо воинских сражений, гостей и участников фестиваля ждут программы фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, торговые ряды и т.д.
Турнирная программа и полоса препятствий рассчитана на молодежь от 14 до 17 лет включительно. А молодецкие забавы, программы фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам - для всех возрастных групп.
Комментарии (1)
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russs
27.04.2017 14:18
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