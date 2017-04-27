Инспекторы ГИБДД на трассе М-10 остановили автовоз и нашли Мазду, угнанную в Питере

26 апреля примерно в 17.20 на 198 км трассы М-10 «Россия» инспекторы ГИБДД остановили автовоз «Мерседес», на котором 29-летний водитель перевозил Мазда СХ 5. При проверке документов, номеров, узлов и агрегатов оказалось, что один из автомобилей был угнан 24 апреля в Санкт-Петербурге. Водитель и автовоз задержаны для дальнейшей проверки, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.