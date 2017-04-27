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Во Ржеве 30-летняя пятиэтажка признана аварийной: жильцам предложили расселяться и самим снести дом

Во Ржеве 30-летняя пятиэтажка признана аварийной: жильцам предложили расселяться и самим снести дом - ТИА
27 Апреля 2017 12:30
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Фоторепортаж

В Тверской области в городе Ржеве сложилась критическая ситуация с многоквартирным домом №63 по улице Тертия Филиппова. Он был построен всего 30 лет назад - даже для панельной пятиэтажки это, в общем-то, не срок. Тем не менее, 21 февраля 2017 года после многочисленных жалоб жильцов дом признали аварийным, жителям предложили расселиться и снести здание за свой счёт.

Ещё летом 2015 года в доме произошло ЧП: лопнули бетонные плиты перекрытия кровли в первом и третьем подъезде. Управляющая компания сварила металлические конструкции, чтобы предотвратить обрушение кровли, но ситуация приняла серьёзный оборот. Областное БТИ пришло к выводу, что прогибы плит второго этажа произошли из-за перегрузки по причине нарушения организации кровельных работ. Тем не менее, угрозы для жителей нет, значилось в официальном документе. И в начале 2016 года дом даже попал в программу капитального ремонта.

Летом и осенью 2016 года ржевское МУП «Содействие» провело ремонт кровли дома, но это его не спасло. Зимой текущего года плита отошла ещё на несколько сантиметров, по ночам люди слышат хлопки и звуки расползающегося бетона. В феврале ООО «Промтерра» на основании муниципального контракта провело обследование всех конструкций дома, которое показало: здесь жить просто-напросто опасно.

Согласно техническому заключению, дом в буквальном смысле трещит по швам. Трещины идут и по бетонным конструкциям, и по стыкам, кое-где наружу показалась арматура, металл ржавеет, стены покрылись грибком. Более того - дом "перекосило" относительно горизонтальной и вертикальной плоскости панелей, кирпичные опоры под инженерным оборудованием подтоплены и разрушены, а шурфы заполнены подземными водами. По-видимому, причиной такого состояния здания стали воды подземной речки: дом должны были возвести на сваях, а не на ленточном фундаменте.

Вечером 21 февраля жители дома получили уведомления с копией постановления главы города о признании дома № 63 по улице Тертия Филиппова аварийным и предложением покинуть дом. В ту же ночь некоторые жильцы приняли решение уехать. Четыре семьи съехали утром 22 февраля.

Среди жителей 47 квартир есть как собственники, так и граждане, проживающие по договору социального найма. Последним городские власти предложили последнее остающееся жильё из маневренного фонда, собственникам же - либо комнаты в общежитиях, либо номера в муниципальной гостинице «Ржев» (за квартплату). Тем же, кто по каким-то причинам или личным убеждениям не поторопится покинуть аварийное жильё, пригрозили отключить все коммуникации.

По предварительному расчёту администрации новые квартиры во Ржеве обошлись бы бюджету в 124 миллиона рублей. Однако в марте, после визита в аварийный дом первого заместителя председателя областного правительства Алексея Титова, стало ясно, что речь идёт только о вторичном жилом фонде. Цена квартир составит порядка 75 миллионов рублей, но только около половины этих средств готово выделить городу правительство области в качестве кредита – остальные пришлось добывать из собственных источников.

6 апреля на заседании Ржевской гордумы депутаты внесли изменения в бюджет, урезав финансирование муниципальных программ. Пострадали, в первую очередь, программа развития Ржева (на 7 млн), сферы благоустройства (6 млн), дорожного хозяйства (5,5 млн), муниципального управления (3 млн), развития ЖКХ (6 млн).

На сегодняшний день проблема остаётся в подвешенном состоянии: кто-то уже согласился переехать в квартиры маневренного фонда, кого-то не устраивает предложенный вариант, кто-то не хочет переселяться в гостиницу, поскольку придётся бросить домашних животных. 15 из 47 собственников квартир согласились переехать в приобретённые для них квартиры вторичного фонда. 21 апреля на сайте госзакупок появились первые аукционы на покупку такого жилья. 20 семей не согласны ни на какие предлагаемые варианты, и остаются в аварийном доме, несмотря на опасность.

Администрация Ржева предложила оставшимся жильцам... снести дом за свой счёт до 6 мая, что вызвало у людей большое недоумение.

Мэр города Вадим Родивилов рассказал ТИА, как администрация будет решать проблему  и кто будет сносить злополучный дом:

- Никто не заставляет жильцов сносить эту пятиэтажку. Обращение к собственникам с предложением снести дом самостоятельно – это лишь часть процедуры решения проблемы, так того требует Жилищный кодекс. Это такая процедура. Дело в том, что земля принадлежит собственникам квартир этой многоэтажки, а потому Администрация должна сообщить жителям, что они должны снести аварийный дом. Но если они не захотят сносить дом, никто их заставлять не будет. Участок будет изъят у собственников,  и сносом дома займется администрация.

Мы обязаны были определить дату, до которой собственники могут снести дом самостоятельно. Теперь, после 6 мая, вопросом займется городская власть. В свою очередь, владельцам квартир будет предоставлен выбор: либо взять денежную компенсацию за квартиру либо готовую квартиру, которую мы им предоставим.

На решение проблемы муниципальный бюджет выделил 40 млн.рублей, 30 млн.рублей город планирует получить в кредит из регионального бюджета, заявка на кредит уже направлена.

- В городе была проведена оценка стоимости квадратного метра вторичного жилья, по ее результатам определена сумма компенсации за квадратный метр – 27 000 рублей. Те собственники, которые не захотят брать деньги, могут взять квартиру. До сентября 2017 года вопрос с предоставлением жилья и компенсации собственникам квартир будет решен, - уверил Вадим Родивилов.

Жильцы дома, в свою очередь, обратились за помощью к адвокату Дмитрию Деянову. По словам юриста, городские власти не в состоянии обеспечить достаточное количество квартир для переселенцев из аварийного жилья. В конце апреля в Ржевский городской суд поступило исковое заявление от жителей дома № 63 о признании незаконным бездействия администрации Ржева. Первое заседание назначено на 11 мая.

Публикация подготовлена по материалам Телекомпании "Независимая студия РиТ" и еженедельника "Ржевские новости".

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Метки: ржев аварийный дом аварийный дом во ржеве вадим родивилов
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Комментарии (5)

  • Судья 
    мир не без идиотов!
    27.04.2017 12:41
    0 | 7

  • dsmile 
    Ууя затейники!
    27.04.2017 12:42
    1 | 3

  • Net. 
     Зато какая у мэра подпись красивая...
    27.04.2017 12:54
    0 | 1

  • NPC 
    Все верно, письмо это просто часть процедуры. Без нее проверяющие органы могут найти нарушение.
Это как повестка. Понятно, что во многих случаях она не нужна никому, но выслать ее обязаны.
    27.04.2017 13:03
    0 | 2

  • kudimov 
    Да, не позавидуешь жильцам. Вроде и не пожар, а по факту погорельцы почти.
    27.04.2017 13:41
    0 | 2
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