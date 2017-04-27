Во Ржеве 30-летняя пятиэтажка признана аварийной: жильцам предложили расселяться и самим снести дом

В Тверской области в городе Ржеве сложилась критическая ситуация с многоквартирным домом №63 по улице Тертия Филиппова. Он был построен всего 30 лет назад - даже для панельной пятиэтажки это, в общем-то, не срок. Тем не менее, 21 февраля 2017 года после многочисленных жалоб жильцов дом признали аварийным, жителям предложили расселиться и снести здание за свой счёт.

Ещё летом 2015 года в доме произошло ЧП: лопнули бетонные плиты перекрытия кровли в первом и третьем подъезде. Управляющая компания сварила металлические конструкции, чтобы предотвратить обрушение кровли, но ситуация приняла серьёзный оборот. Областное БТИ пришло к выводу, что прогибы плит второго этажа произошли из-за перегрузки по причине нарушения организации кровельных работ. Тем не менее, угрозы для жителей нет, значилось в официальном документе. И в начале 2016 года дом даже попал в программу капитального ремонта.

Летом и осенью 2016 года ржевское МУП «Содействие» провело ремонт кровли дома, но это его не спасло. Зимой текущего года плита отошла ещё на несколько сантиметров, по ночам люди слышат хлопки и звуки расползающегося бетона. В феврале ООО «Промтерра» на основании муниципального контракта провело обследование всех конструкций дома, которое показало: здесь жить просто-напросто опасно.

Согласно техническому заключению, дом в буквальном смысле трещит по швам. Трещины идут и по бетонным конструкциям, и по стыкам, кое-где наружу показалась арматура, металл ржавеет, стены покрылись грибком. Более того - дом "перекосило" относительно горизонтальной и вертикальной плоскости панелей, кирпичные опоры под инженерным оборудованием подтоплены и разрушены, а шурфы заполнены подземными водами. По-видимому, причиной такого состояния здания стали воды подземной речки: дом должны были возвести на сваях, а не на ленточном фундаменте.

Вечером 21 февраля жители дома получили уведомления с копией постановления главы города о признании дома № 63 по улице Тертия Филиппова аварийным и предложением покинуть дом. В ту же ночь некоторые жильцы приняли решение уехать. Четыре семьи съехали утром 22 февраля.

Среди жителей 47 квартир есть как собственники, так и граждане, проживающие по договору социального найма. Последним городские власти предложили последнее остающееся жильё из маневренного фонда, собственникам же - либо комнаты в общежитиях, либо номера в муниципальной гостинице «Ржев» (за квартплату). Тем же, кто по каким-то причинам или личным убеждениям не поторопится покинуть аварийное жильё, пригрозили отключить все коммуникации.

По предварительному расчёту администрации новые квартиры во Ржеве обошлись бы бюджету в 124 миллиона рублей. Однако в марте, после визита в аварийный дом первого заместителя председателя областного правительства Алексея Титова, стало ясно, что речь идёт только о вторичном жилом фонде. Цена квартир составит порядка 75 миллионов рублей, но только около половины этих средств готово выделить городу правительство области в качестве кредита – остальные пришлось добывать из собственных источников.

6 апреля на заседании Ржевской гордумы депутаты внесли изменения в бюджет, урезав финансирование муниципальных программ. Пострадали, в первую очередь, программа развития Ржева (на 7 млн), сферы благоустройства (6 млн), дорожного хозяйства (5,5 млн), муниципального управления (3 млн), развития ЖКХ (6 млн).

На сегодняшний день проблема остаётся в подвешенном состоянии: кто-то уже согласился переехать в квартиры маневренного фонда, кого-то не устраивает предложенный вариант, кто-то не хочет переселяться в гостиницу, поскольку придётся бросить домашних животных. 15 из 47 собственников квартир согласились переехать в приобретённые для них квартиры вторичного фонда. 21 апреля на сайте госзакупок появились первые аукционы на покупку такого жилья. 20 семей не согласны ни на какие предлагаемые варианты, и остаются в аварийном доме, несмотря на опасность.

Администрация Ржева предложила оставшимся жильцам... снести дом за свой счёт до 6 мая, что вызвало у людей большое недоумение.

Мэр города Вадим Родивилов рассказал ТИА, как администрация будет решать проблему и кто будет сносить злополучный дом:

- Никто не заставляет жильцов сносить эту пятиэтажку. Обращение к собственникам с предложением снести дом самостоятельно – это лишь часть процедуры решения проблемы, так того требует Жилищный кодекс. Это такая процедура. Дело в том, что земля принадлежит собственникам квартир этой многоэтажки, а потому Администрация должна сообщить жителям, что они должны снести аварийный дом. Но если они не захотят сносить дом, никто их заставлять не будет. Участок будет изъят у собственников, и сносом дома займется администрация.

Мы обязаны были определить дату, до которой собственники могут снести дом самостоятельно. Теперь, после 6 мая, вопросом займется городская власть. В свою очередь, владельцам квартир будет предоставлен выбор: либо взять денежную компенсацию за квартиру либо готовую квартиру, которую мы им предоставим.

На решение проблемы муниципальный бюджет выделил 40 млн.рублей, 30 млн.рублей город планирует получить в кредит из регионального бюджета, заявка на кредит уже направлена.

- В городе была проведена оценка стоимости квадратного метра вторичного жилья, по ее результатам определена сумма компенсации за квадратный метр – 27 000 рублей. Те собственники, которые не захотят брать деньги, могут взять квартиру. До сентября 2017 года вопрос с предоставлением жилья и компенсации собственникам квартир будет решен, - уверил Вадим Родивилов.

Жильцы дома, в свою очередь, обратились за помощью к адвокату Дмитрию Деянову. По словам юриста, городские власти не в состоянии обеспечить достаточное количество квартир для переселенцев из аварийного жилья. В конце апреля в Ржевский городской суд поступило исковое заявление от жителей дома № 63 о признании незаконным бездействия администрации Ржева. Первое заседание назначено на 11 мая.

Публикация подготовлена по материалам Телекомпании "Независимая студия РиТ" и еженедельника "Ржевские новости".