tvernews.ru
27 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери начальник участка ОАО «Славянка» привлечен к ответственности за хищение бюджетных средств

27 Апреля 2017 11:52
Автор:

Военная прокуратура Тверского гарнизона при проверке филиала «Тверской» ОАО «Славянка» установила, что начальник ремонтно-эксплуатационного участка указанного филиала подписывал заведомо фиктивные акты приемки выполненных работ по перевозке работников акционерного общества на объекты обслуживаемого казарменно-жилищного фонда. Выделенные на их оплату более 260 тысяч рублей похитил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает Генеральная военная прокуратура.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: военная прокуратура оао "славянка"
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • bublik 
    мало взял. условкой вряд-ли отделается.
    27.04.2017 12:21
    0 | 4

    • Desperado 63 
      "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового". Как обычно- штрафом ограничатся!
      27.04.2017 14:01
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
65

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
40

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100