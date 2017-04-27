В Твери начальник участка ОАО «Славянка» привлечен к ответственности за хищение бюджетных средств

Военная прокуратура Тверского гарнизона при проверке филиала «Тверской» ОАО «Славянка» установила, что начальник ремонтно-эксплуатационного участка указанного филиала подписывал заведомо фиктивные акты приемки выполненных работ по перевозке работников акционерного общества на объекты обслуживаемого казарменно-жилищного фонда. Выделенные на их оплату более 260 тысяч рублей похитил.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает Генеральная военная прокуратура.
Комментарии (2)
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bublik
27.04.2017 12:21
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Desperado 63
27.04.2017 14:01
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