В Твери начальник участка ОАО «Славянка» привлечен к ответственности за хищение бюджетных средств

Военная прокуратура Тверского гарнизона при проверке филиала «Тверской» ОАО «Славянка» установила, что начальник ремонтно-эксплуатационного участка указанного филиала подписывал заведомо фиктивные акты приемки выполненных работ по перевозке работников акционерного общества на объекты обслуживаемого казарменно-жилищного фонда. Выделенные на их оплату более 260 тысяч рублей похитил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает Генеральная военная прокуратура.