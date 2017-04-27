Тверичанину дали 3,5 года особого режима за разбойное нападение на женщину

19 апреля Заволжский районный суд приговорил тверичанина по ч. 1 ст. 162 УК РФ к 3,5 годам колонии особого режима за то, что тот напал на женщину, избил ее и украл деньги.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года в Заволжском районе Твери. Пьяный Архипов П.В. ночью увидел женщину и решил отобрать у нее деньги. Мужчина напал на женщину, начал бить ее, потерпевшая упала на землю. Преступник не унимался, продолжал бить жертву ногами и руками. Потом мужчина стал обыскивать женщину и в кармане дубленки нашел кошелек. Злоумышленник забрал из кошелька деньги, а кошелек выбросил.

Сообщает пресс-служба Заволжского районного суда