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Тверичанину дали 3,5 года особого режима за разбойное нападение на женщину

27 Апреля 2017 11:51
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19 апреля Заволжский районный суд приговорил тверичанина по ч. 1 ст. 162 УК РФ к 3,5 годам колонии особого режима за то, что тот напал на женщину, избил ее и украл деньги.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года в Заволжском районе Твери. Пьяный Архипов П.В. ночью увидел женщину и решил отобрать у нее деньги. Мужчина напал на женщину, начал бить ее, потерпевшая упала на землю. Преступник не унимался, продолжал бить жертву ногами и руками. Потом мужчина стал обыскивать женщину и в кармане дубленки нашел кошелек. Злоумышленник забрал из кошелька деньги, а кошелек выбросил.
Сообщает пресс-служба Заволжского районного суда

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Метки: особый режим напал на женщину
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Комментарии (1)

  • RSERG 
    А чего так мало дали? Избил, ограбил и только 3.5 года!!!!!
    27.04.2017 13:04
    0 | 0
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