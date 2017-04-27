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Осташковскому депутату, обвиняемому в совершении тяжкого преступлении, продлили срок содержания под стражей, чтобы он не смог оказать давление на свидетелей

27 Апреля 2017 11:26
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26 апреля Осташковский городской суд продлил срок содержания под стражей до 31 июля Юрию Ильину, депутату Собрания депутатов МО «Осташковский район». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает пресс-служба суда, 11 октября 2015 года Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственном кафе «Селигерский дворик» в деревне Залесье,  на почве личных неприязненных отношений во время ссоры избил Крбашяна М.А. по голове. С травмами Крбашян был доставлен в ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», где от полученных телесных повреждений скончался.

- При рассмотрении вопроса о продлении срока меры пресечения суд пришел к выводу о невозможности избрания в отношении Ильина Ю.Л. иной меры, поскольку подсудимый обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Судебное следствие по делу не закончено, в настоящее время  назначена повторная комиссионная судебная медико-криминалистическая экспертиза. Находясь на свободе, в том числе с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, либо под домашним арестом, зная о санкции ч. 4 ст.111 УК РФ,  Ильин Ю.Л. может скрыться от суда и оказывать давление на свидетелей, - сообщает пресс-служба суда.

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Метки: осташковский депутат юрий ильин
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    "избил Крбашяна М.А. по голове" Все-таки зря автору текста в школе по русскому тройку поставили.
    27.04.2017 13:08
    0 | 0
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