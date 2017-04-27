Осташковскому депутату, обвиняемому в совершении тяжкого преступлении, продлили срок содержания под стражей, чтобы он не смог оказать давление на свидетелей

26 апреля Осташковский городской суд продлил срок содержания под стражей до 31 июля Юрию Ильину, депутату Собрания депутатов МО «Осташковский район». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает пресс-служба суда, 11 октября 2015 года Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственном кафе «Селигерский дворик» в деревне Залесье, на почве личных неприязненных отношений во время ссоры избил Крбашяна М.А. по голове. С травмами Крбашян был доставлен в ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», где от полученных телесных повреждений скончался.

- При рассмотрении вопроса о продлении срока меры пресечения суд пришел к выводу о невозможности избрания в отношении Ильина Ю.Л. иной меры, поскольку подсудимый обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Судебное следствие по делу не закончено, в настоящее время назначена повторная комиссионная судебная медико-криминалистическая экспертиза. Находясь на свободе, в том числе с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, либо под домашним арестом, зная о санкции ч. 4 ст.111 УК РФ, Ильин Ю.Л. может скрыться от суда и оказывать давление на свидетелей, - сообщает пресс-служба суда.