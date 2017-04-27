В Тверской области женщина вышла замуж за 15 тысяч рублей

4 марта 2016 года в конаковском отделе ЗАГСа заключили брак гражданин Таджикистана и гражданка России. И вроде бы счастье и было возможно, однако законность брака проверила местная прокуратура.

Новоиспечённая супруга пояснила, что создавать семью с мужем не собиралась, и в брак вступила, чтобы получить материальную выгоду – а именно 15 тысяч рублей. В свою очередь, супруг получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

По итогам прокурорской проверки в Конаковский городской суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным. Как сообщает пресс-служба ведомства, Конаковской межрайонной прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки законности заключения браков граждан Российской Федерации с гражданами других государств.

Решением суда исковые требования прокурора судом признаны обоснованными и удовлетворены.