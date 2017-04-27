tvernews.ru
27 апреля Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области женщина вышла замуж за 15 тысяч рублей

27 Апреля 2017 11:10
Автор:

4 марта 2016 года в конаковском отделе ЗАГСа заключили брак гражданин Таджикистана и гражданка России. И вроде бы счастье и было возможно, однако законность брака проверила местная прокуратура.

Новоиспечённая супруга пояснила, что создавать семью с мужем не собиралась, и в брак вступила, чтобы получить материальную выгоду – а именно 15 тысяч рублей. В свою очередь, супруг получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

По итогам прокурорской проверки в Конаковский городской суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным. Как сообщает пресс-служба ведомства, Конаковской межрайонной прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки законности заключения браков граждан Российской Федерации с гражданами других государств.

Решением суда исковые требования прокурора судом признаны обоснованными и удовлетворены.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: прокуратура выйти замуж фиктивный брак прокуратура тверской области конаковский суд
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • kudimov 
    Или про это уже писали тут, или такса одинакова в области за фиктивный брак.  Дешевят тетки, надо было бы стольник просить, но ... тогда скорее всего у "молодого" желание вступать в брак отпало бы.
    27.04.2017 11:21
    0 | 7

    • oxion 
      К сожалению, да!
      27.04.2017 11:24
      0 | 0

  • BARBAdos 
    интересно как прокуратура законность брака проверяла? Просто спросили женщину "любишь его или нет?" или прокурор со свечкой стоял и лично проверял прочность уз?
    27.04.2017 11:35
    0 | 4

  • fpaint 
    Я что-то не понял, а почему этот брак недействителен? В семейном кодексе вроде всё просто написано: "Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста." Ничего больше, кроме согласия, государство от брачующихся не требует. Ни чувств, ни секса, ни совместного проживания. Так какого хрена прокуроры рушат семьи?
    27.04.2017 11:40
    0 | 6

  • RSERG 
    Обоих лишить гражданства РФ и выселить в Таджикистан!!!!!!!
    27.04.2017 11:49
    0 | 0

  • bublik 
    не от хорошей жизни, я так думаю, совершаются такие поступки. продаются, в той или иной степени, все, только цена разная.
    27.04.2017 12:19
    0 | 2

  • pessimist 
    Авито: "Продам Родину.15 тысяч рулей"
    27.04.2017 13:15
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
65

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
60

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
40

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100