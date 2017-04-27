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Тверской вокзал стал доступнее для инвалидов, но в переходах по-прежнему нет пандусов и подъёмников

27 Апреля 2017 11:02
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Фоторепортаж

В рамках мониторинга доступной среды для людей с ограниченными возможностями активисты Общероссийского народного фронта проверили железнодорожный вокзал в Твери.

В конце 2016 г. общественники уже посещали вокзал, чтобы выяснить: обеспечен ли беспрепятственный доступ инвалидов в здание вокзала, созданы ли на территории соответствующие условия. По мнению ОНФ, тверской вокзал оказался недоступен для лиц с инвалидностью.

- В обоих подземных переходах мы не обнаружили ни пандусов, ни специальных подъемников. Не было специализированной билетной кассы для инвалидов-колясочников, отсутствовала информация на шрифте Брайля, была недоступна зона ожидания для инвалидов, возникли претензии к туалетам, – рассказала член регионального штаба ОНФ в Тверской области Ирина Родионова.

После рейда активисты ОНФ обратились к руководству железнодорожного вокзала, которое оперативно отреагировало на замечания. В ходе нескольких встреч с представителями Народного фронта и общественных организаций, объединяющих людей с инвалидностью, были выработаны меры по адаптации вокзала.

- Сейчас в здании нового вокзала появилась специальная касса для инвалидов-колясочников, стала доступной зона ожидания, на прозрачных поверхностях появились яркие контрастные маркировки для людей с ослабленным зрением. В здании старого вокзала появились схемы на шрифте Брайля, тактильные указатели и кнопки вызова сотрудников. Уложена тактильная плитка и направляющие, благодаря которым людям с ослабленным зрением будет удобнее ориентироваться. В одной из касс установлено устройство для пассажиров с пониженным слухом, – сообщила Родионова.

Вместе с тем, по ее словам, нерешенным остается вопрос с отсутствием пандусов и электроподъемников в подземных переходах.

- Чтобы человеку в инвалидном кресле попасть на вокзал, необходимо заранее предупредить персонал, в таком случае будет оказана помощь. Самостоятельно преодолеть подземные переходы у инвалида-колясочника сейчас возможности нет, – резюмировала Родионова.

Общероссийский народный фронт будет и дальше следить за обеспечением доступности окружающей среды. В планах общественников посетить тверской автовокзал.

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Метки: онф инвалиды-колясочники вокзал доступная среда
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