Внимание, мошенники: в Тверской области "зоозащитница" собирает деньги на лечение бездомного котёнка Лунтика

Некая Любовь Пахомова из Бежецка собирает средства на лечение бездомного котёнка Лунтика. У него якобы перелом бедра и таза и проблемы с мочевым пузырём. Уже сделано четыре операции, в бедре спица. На лечение требуется 6 000 рублей.

Деньги «зоозащитница» собирает на личную банковскую карту и обещает выложить все финансовые отчеты.

Неравнодушные люди начали перечислять средства и благодарить зоозащитницу за её доброе сердце. Однако у ветеринаров вызвало сомнение лечение котёнка: бежецкого Лунтика Любовь Пахомова зачем-то лечит в Екатеринбурге.

Ветврачи связались с работниками клиники, которые опровергли лечение Лунтика у них.

Пост с просьбой о помощи, размещенный в бежецкой группе, модераторами удален. Любовь Пахомова корреспонденту ТИА на сообщения не ответила.

Будьте внимательны, не ведитесь на уловки мошенников! Если у вас возникли сомнения в честности сбора средств на животных, обратитесь в Инициативную группу по защите животных Твери.