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Внимание, мошенники: в Тверской области "зоозащитница" собирает деньги на лечение бездомного котёнка Лунтика

Внимание, мошенники: в Тверской области "зоозащитница" собирает деньги на лечение бездомного котёнка Лунтика - ТИА
27 Апреля 2017 10:46
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Некая Любовь Пахомова из Бежецка собирает средства на лечение бездомного котёнка Лунтика. У него якобы перелом бедра и таза и проблемы с мочевым пузырём. Уже сделано четыре операции, в бедре спица. На лечение требуется 6 000 рублей. 

Деньги «зоозащитница» собирает на личную банковскую карту и обещает выложить все финансовые отчеты.

Неравнодушные люди начали перечислять средства и благодарить зоозащитницу за её доброе сердце. Однако у ветеринаров вызвало сомнение лечение котёнка: бежецкого Лунтика Любовь Пахомова зачем-то лечит в Екатеринбурге.

Ветврачи связались с работниками клиники, которые опровергли лечение Лунтика у них.

Пост с просьбой о помощи, размещенный в бежецкой группе, модераторами удален. Любовь Пахомова корреспонденту ТИА на сообщения не ответила.

Будьте внимательны, не ведитесь на уловки мошенников! Если у вас возникли сомнения в честности сбора средств на животных, обратитесь в Инициативную группу по защите животных Твери. 

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Метки: мошенничество в зоозащите мошенники
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Комментарии (1)

  • Net. 
    Из за таких уродов, спекулирующих на добрых побуждениях хороших людей,  реально нуждающиеся останутся без помощи! С.ка!
    27.04.2017 12:47
    0 | 6
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