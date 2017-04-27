Внимание, мошенники: в Тверской области "зоозащитница" собирает деньги на лечение бездомного котёнка Лунтика

Некая Любовь Пахомова из Бежецка собирает средства на лечение бездомного котёнка Лунтика. У него якобы перелом бедра и таза и проблемы с мочевым пузырём. Уже сделано четыре операции, в бедре спица. На лечение требуется 6 000 рублей.
Деньги «зоозащитница» собирает на личную банковскую карту и обещает выложить все финансовые отчеты.
Неравнодушные люди начали перечислять средства и благодарить зоозащитницу за её доброе сердце. Однако у ветеринаров вызвало сомнение лечение котёнка: бежецкого Лунтика Любовь Пахомова зачем-то лечит в Екатеринбурге.
Ветврачи связались с работниками клиники, которые опровергли лечение Лунтика у них.
Пост с просьбой о помощи, размещенный в бежецкой группе, модераторами удален. Любовь Пахомова корреспонденту ТИА на сообщения не ответила.
Будьте внимательны, не ведитесь на уловки мошенников! Если у вас возникли сомнения в честности сбора средств на животных, обратитесь в Инициативную группу по защите животных Твери.
Комментарии (1)
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Net.
27.04.2017 12:47
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