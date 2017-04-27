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"О героях былых времён": история читательницы Светланы о деде - Петре Васильевиче Грудистове

"О героях былых времён": история читательницы Светланы о деде - Петре Васильевиче Грудистове - ТИА
27 Апреля 2017 10:09
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Фоторепортаж

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Читательница ТИА Светлана рассказывает о деде - Грудистове Петре Васильевиче.

Грудистов Пётр Васильевич родился 19 июня 1921 года, умер 9 марта 1985 года. Мой дед воевал на двух войнах. Первая - это Советско-Финская война 1939-1940 годов, а вторая - это Великая Отечественная война. 

У него много наград. Но, к сожалению, бабушка и дедушка не любили разговаривать о войне, и мы знаем о наградах деда только из имеющихся документов. Пётр Грудистов был контужен и получил ранение в бедро. На одной из представленных фото можно увидеть пятна: это кровь после ранения.

Больше фотографий - в галерее новости.

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Метки: день победы великая отечественная война о героях былых времён участники вов
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