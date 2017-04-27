"О героях былых времён": история читательницы Светланы о деде - Петре Васильевиче Грудистове

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Читательница ТИА Светлана рассказывает о деде - Грудистове Петре Васильевиче.

Грудистов Пётр Васильевич родился 19 июня 1921 года, умер 9 марта 1985 года. Мой дед воевал на двух войнах. Первая - это Советско-Финская война 1939-1940 годов, а вторая - это Великая Отечественная война.

У него много наград. Но, к сожалению, бабушка и дедушка не любили разговаривать о войне, и мы знаем о наградах деда только из имеющихся документов. Пётр Грудистов был контужен и получил ранение в бедро. На одной из представленных фото можно увидеть пятна: это кровь после ранения.

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