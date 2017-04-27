В Твери пройдёт большая игротека

29 и 30 апреля компания Hobby World проведет специальные игротеки, приуроченные к Международному дню настольных игр, или Tabletop Day. Опытные геймеры и любители смогут собраться, чтобы поиграть в настольные игры и отметить праздник.

На площадках будут представлены самые популярные продукты издательства — от семейных и вечериночных игр до приключенческих и стратегических: Spyfall, «Каркассон», «Колонизаторы», «Мачи Коро», «Манчкин», «Соображарий» и другие. Найти шпиона, устроить перестрелку с противниками, вспомнить денежную единицу на букву «Ф» — это далеко не все задания, которые предстоит выполнить в одиночку или в компании союзников.

Участие в игротеках бесплатное, предварительная регистрация не нужна.

В Твери игротека пройдет 30 апреля с 12:00 до 18:00 в ТРЦ Рубин.