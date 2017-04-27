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В Твери пройдёт большая игротека

27 Апреля 2017 10:06
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29 и 30 апреля компания Hobby World проведет специальные игротеки, приуроченные к Международному дню настольных игр, или Tabletop Day. Опытные геймеры и любители смогут собраться, чтобы поиграть в настольные игры и отметить праздник.

На площадках будут представлены самые популярные продукты издательства — от семейных и вечериночных игр до приключенческих и стратегических: Spyfall, «Каркассон», «Колонизаторы», «Мачи Коро», «Манчкин», «Соображарий» и другие. Найти шпиона, устроить перестрелку с противниками, вспомнить денежную единицу на букву «Ф» — это далеко не все задания, которые предстоит выполнить в одиночку или в компании союзников.

Участие в игротеках бесплатное, предварительная регистрация не нужна.

В Твери игротека пройдет 30 апреля с 12:00 до 18:00 в ТРЦ Рубин.

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Метки: игротека день настольных игр настольные игры
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Комментарии (11)

  • russs 
    Дефективному поколению - дефективные игры!
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 10:13
    1 | 3

    • BARBAdos 
      а прогрессивное поколение режется в домино?
      27.04.2017 10:44
      0 | 3

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 10:36
    0 | 4

    • russs 
      !
      Прикрепленные изображения:
      27.04.2017 13:54
      0 | 0

  • MikeH 
    На самом деле зря вы так. В Твери остро не хватает и нормальных городских мероприятий, и нормальных СМИ, и много чего еще.
    27.04.2017 10:52
    0 | 2

    • Proletary 
      Откуда в Твери нормальным СМИ взяться? https://rsf.org/en/russia
      27.04.2017 11:37
      0 | 1

      • MikeH 
        Если только самим делать, но мне пока что финансы не позволяют.
        27.04.2017 11:51
        0 | 0

        • Proletary 
          Тем временем эвона какой портал в Ульяновске замутили. http://shuryginsk-awards.ru/
И сделано хорошо, и идея отличная.
          27.04.2017 11:58
          0 | 1

          • MikeH 
            Самое смешное что я уже задумывался о запуске подобной премии в Твери. А тут такой подгон! Спасибо, братюня! :-)))
Господа, предлагаем номинации для тверской народной премии!!!! Прямо сюда! Агонь!!!!
            27.04.2017 12:25
            0 | 1

            • russs 
              Козлов Круг Табуретыч!
              27.04.2017 13:53
              0 | 1

    • russs 
      Настолками сыт с ещё деатhсада. :)
      27.04.2017 13:56
      0 | 1
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