Туристический портал Тверской области начнет работу в сентябре 2017 года

Туристический портал, где будет представлена вся информация об объектах и маршрутах туриндустрии региона, будет запущен в сентябре 2017 года. Его разработкой занимаются тверские программисты и дизайнеры. Об этом сообщил руководитель регионального Министерства туризма Иван Егоров. По его словам, был изучен опыт других субъектов РФ и зарубежных стран. В настоящее время сформирована концепция портала.
Появление портала – часть масштабной работы, которая сейчас ведется в регионе по созданию комфортных условий для туристов. В числе других нововведений, направленных на решение этой задачи, - решение об установке дорожных знаков к объектам туристического показа и появлении данных о культурных учреждениях региона в навигационных системах Яндекс и Google.
Комментарии (12)
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Captain_Obvious
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27.04.2017 13:25
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MikeH
27.04.2017 13:56
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VoToN
27.04.2017 13:57
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