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Туристический портал Тверской области начнет работу в сентябре 2017 года

27 Апреля 2017 09:37
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Туристический портал, где будет представлена вся информация об объектах и маршрутах туриндустрии региона, будет запущен в сентябре 2017 года. Его разработкой занимаются тверские программисты и дизайнеры. Об этом сообщил руководитель регионального Министерства туризма Иван Егоров. По его словам, был изучен опыт других субъектов РФ и зарубежных стран. В настоящее время сформирована концепция портала.

Появление портала – часть масштабной работы, которая сейчас ведется в регионе по созданию комфортных условий для туристов. В числе других нововведений, направленных на решение этой задачи, - решение об установке дорожных знаков к объектам туристического показа и появлении данных о культурных учреждениях региона в навигационных системах Яндекс и Google.

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Метки: туризм туристический портал
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Комментарии (12)

  • russs 
    Туристический портал Тверской области:
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 10:03
    0 | 6

    • Proletary 
      Портал на фото какой-то... неэпилированный. Наверное и сайт таким же будет.
      27.04.2017 12:41
      0 | 1

  • Житель подземелья 
    студенты небось пишут, за зачет... Ладно, подождем, поржем потом...
    27.04.2017 10:08
    0 | 4

    • BARBAdos 
      студенты за зачет его бы за неделю слепили. А здесь серьезная работа с кучей бумаг, ТЗ, этапы исполнения, тестирование, предварительная приемка, окончательная приемка и т.д... И наверняка бабла в это дело хз сколько зароют...
      27.04.2017 10:11
      0 | 6

  • BARBAdos 
    нафик он в сентябре нужен кому. Сайт надо было в апреле-мае запускать, чтобы он уже работал в сезон отпусков. Да и не думаю, что у нас в области столь много чудес света, чтобы этот сайт пол года делать. Думаю, что его вполне можно было за месяц сделать, а потом постепенно дополнять контент. А так все это выглядит, как будто сани к марту починить...
    27.04.2017 10:08
    0 | 5

    • Proletary 
      В результате за охулиард денег натянут шаблон на джумлу.
      27.04.2017 10:32
      0 | 5

      • MikeH 
         А потом натянут сову на глобус и назовут это развитием туризма. Плавали, знаем.
        27.04.2017 10:49
        0 | 3

  • 1% 
    короче, граждане трудящиеся, когда в очередной будете ныть в мечтаниях о хотя бы ржавых автобусах и хотя бы ямочном ремонте тверских магистральных просёлков, знайте что ваши налоги ушли в туристический портал.
    27.04.2017 10:35
    0 | 5

  • MikeH 
    А что, таки въездную табличку уже подняли?
Чем меньше в интернетиках будет появляться лажовых новостей про развитие туризма, тем меньше это будет раздражать людей.
И да, я бы не поставил деньги на то, что это будет качественный и удобный сайт.
    27.04.2017 10:48
    0 | 2

  • Captain_Obvious 
    А что не так со старым порталом?
http://welcometver.ru/
На него тоже нормально денег потратили пару лет назад.
А вот заказа на разработку нового портала я на госзакупках не нашел, а он уже в работе
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 13:25
    0 | 1

    • MikeH 
      Старый - хорош с технической точки зрения, все остальное - через жопу: концепция, информативность, удобство пользования. На настоящий момент полностью заброшен уже несколько лет.
Новый портал будет примерно таким же по качеству и ждет его та же участь.
      27.04.2017 13:56
      0 | 0

    • VoToN 
      Тот портал что Вы указали разработан по заказу министерства экономического развития Тверской области, а тот который создается делается по заказу министерства туризма Тверской области. Что не ясного? У каждого министерства должен быть свой туристический портал!!! Больше порталов хороших и разных))))
      27.04.2017 13:57
      0 | 1
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