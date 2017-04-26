В Васильевском Мхе сгорел второй барак за двое суток

Вечером 26 апреля в поселке произошел сильный пожар. На место ЧП выехали несколько пожарных машин и скорая помощь.
Как сообщил ТИА очевидец Дмитрий, горело так сильно, что дым и зарево были видны из соседней деревни.
- В сторону Васильевского Мха проехало большое количество, более 8 машин пожарной охраны, а также скорая помощь и полиция.
По словам еще одного очевидца Антона, это второй сгоревший барак за двое суток.
Комментарии (5)
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Злобный Пупс
26.04.2017 23:13
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