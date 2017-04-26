В Васильевском Мхе сгорел второй барак за двое суток

Вечером 26 апреля в поселке произошел сильный пожар. На место ЧП выехали несколько пожарных машин и скорая помощь.

Как сообщил ТИА очевидец Дмитрий, горело так сильно, что дым и зарево были видны из соседней деревни.

- В сторону Васильевского Мха проехало большое количество, более 8 машин пожарной охраны, а также скорая помощь и полиция.

По словам еще одного очевидца Антона, это второй сгоревший барак за двое суток.