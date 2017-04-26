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В Васильевском Мхе сгорел второй барак за двое суток

В Васильевском Мхе сгорел второй барак за двое суток - ТИА
26 Апреля 2017 22:08
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Видео

Вечером 26 апреля в поселке произошел сильный пожар. На место ЧП выехали несколько пожарных машин и скорая помощь.

Как сообщил ТИА очевидец Дмитрий, горело так сильно, что дым и зарево были видны из соседней деревни.

- В сторону Васильевского Мха проехало большое количество, более 8 машин пожарной охраны, а также скорая помощь и полиция.

По словам еще одного очевидца Антона, это второй сгоревший барак за двое суток.

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Метки: сгорел барак крупный пожар пожар в тверской области
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Комментарии (5)

  • Uylo_Yobannen 
    Неужто под элитный торговый центр выжигают?
    26.04.2017 22:15
    1 | 3

    • horton 
      Дайте нам «Хле́ба и зре́лищ!»
Под элитный торгово-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ центр...
      26.04.2017 22:25
      0 | 1

  • 1% 
    реновация по-тверски...
    26.04.2017 22:27
    0 | 2

  • USSR 
    Так он жилой или как? Зачем скорая? Зачем полицаи? Что известно про первый барак? 
ТИА - жёлтая газета!
    26.04.2017 22:36
    0 | 2

  • Злобный Пупс 
    Ну хоть какое то развлечение на селе...
    26.04.2017 23:13
    0 | 0
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