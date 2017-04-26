В Тверской области ветеринары помогли кошке, у которой когти вросли в подушечки пальцев и вызвали абсцесс

21 апреля в Ржевскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась хозяйка кошки породы шотландская вислоухая с просьбой остричь когти питомцу.

При осмотре животного на всех лапах были видны переросшие когти, некоторые из них переросли настолько, что «сделали» несколько витков и были похожи на раковину улитки. Некоторые когти вросли в подушечки пальцев, а на двух пальцах наблюдались абсцессы. Также у кошки отмечена деформация костей и суставов конечностей - укорочение и утолщение в пястной, запястной, плюсневой и предплюсневой областях.

Животному были подстрижены когти, обработаны абсцессы и раны, причиненные вросшими когтями, назначен курс антибиотиков, сообщает Ветеринарная инспекция Тверской области.