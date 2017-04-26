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В Тверской области ветеринары помогли кошке, у которой когти вросли в подушечки пальцев и вызвали абсцесс

26 Апреля 2017 21:47
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21 апреля в Ржевскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась хозяйка кошки породы шотландская вислоухая с просьбой остричь когти питомцу.

При осмотре животного на всех лапах были видны переросшие когти, некоторые из них переросли настолько, что «сделали» несколько витков и были похожи на раковину улитки. Некоторые когти вросли в подушечки пальцев, а на двух пальцах наблюдались абсцессы. Также у кошки отмечена деформация костей и суставов конечностей - укорочение и утолщение в  пястной, запястной, плюсневой и предплюсневой областях.

Животному были подстрижены когти, обработаны абсцессы и раны, причиненные вросшими когтями, назначен курс антибиотиков, сообщает Ветеринарная инспекция Тверской области.

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Метки: ветеринарная помощь животному вросли когти абсцесс
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Комментарии (6)

  • Uylo_Yobannen 
    Вот это чудеса оперативности! ТИА сумело опубликовать такую потрясающую новость раньше, чем мировые информационные агентства! А уж как теперь Рейтинг Рудени взметнётся...
    26.04.2017 21:56
    0 | 2

  • horton 
    Зла не хватает на такую хозяйку...
    26.04.2017 22:04
    0 | 2

  • antiER 
    После этой новости Трамп нервно курит в сторонке, не поймет в чем подвох. Второй тур выборов во Франции под вопросом.
    26.04.2017 22:04
    0 | 1

  • 1% 
    лишь бы накидать флуда в эфир....
    26.04.2017 22:28
    0 | 0

  • Злобный Пупс 
    гы)
    Прикрепленные изображения:
    26.04.2017 22:35
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Потрясающая новость!Большое спасибо.Жду следующей,когда кошка залезает на дерево.
    26.04.2017 22:39
    0 | 2
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