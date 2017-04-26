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В России запретили называть детей странными и бранными именами с использованием символов и числительных

26 Апреля 2017 21:01
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Как сообщает Совет Федерации РФ, при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис».

На заседании Совета Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Документ представила сенаторам член Комитета СФ по социальной политике Валентина Петренко .

Законом устанавливается, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Согласно документу, фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.

Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом, сообщается на сайте Совета Федерации РФ.

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Метки: странные имена детей бранные имена детей совет федерации
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Комментарии (18)

  • kudimov 
    О как... Если брат Уткин-Задунайский, то сестра не может быть Задунайская-Уткина. Наверно это и правильно, хотя я вообще не сторонник двойных фамилий. Ну был бы я сейчас Кудимов-Фролов....-  дурь несусветная.
    26.04.2017 21:20
    0 | 0

    • horton 
      А у ваших родителей были разные фамилии? ))
      26.04.2017 21:27
      0 | 0

      • kudimov 
        Когда-то были, они не брат с сестрой и не однофамильцы))
        26.04.2017 21:34
        0 | 2

        • horton 
          Ну, тогда у Вас не было шансов на двойную фамилию, ведь, наверняка, родители, на момент Вашего рождения, были в браке ))
          26.04.2017 21:37
          0 | 0

          • kudimov 
            Кудимов-Хортон звучит?) Или Вы предпочитаете Кротяра-Хортон?)
            26.04.2017 21:40
            0 | 0

            • horton 
              А чего это Хортон на втором месте???
А вообще я предпочитаю одинарную фамилию ))
              26.04.2017 21:47
              0 | 1

  • ЧЕПАЕВ 
    А может нам не допустить такие прически, как у этой ..,....
    26.04.2017 21:23
    0 | 0

  • horton 
    Самое странное имя, которое недавно видела - "Маркс" )))
    26.04.2017 21:26
    0 | 0

    • kudimov 
      Хортон, назовите внука Энгельс)
      26.04.2017 21:37
      0 | 1

      • horton 
        У меня лимит на внуков исчерпан, я думаю... Берите это имечко себе в запас ))
        26.04.2017 21:40
        0 | 1

  • Green_tea 
    Еще бы запретили в России называть детей Шукронами и Джабраилами, цены бы не было вашему закону.
    26.04.2017 21:29
    0 | 1

  • tourist 
    Какое важное государственное дело! Теперь экономика точно пойдет в рост.
    26.04.2017 21:33
    0 | 3

  • pitj 
    Ни фига не понял - можно ли назвать Один, ТРИстан, ПаТРИсия, ПаТРИк(ей) и.т.д?
    26.04.2017 21:36
    0 | 1

    • kudimov 
      Или ТРИколор?)
      26.04.2017 21:38
      0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    То есть, теперь нельзя будет назвать ребёнка ЛСДУ3 или ЙФЯУ9? А если так назвали взрослых, им теперь переименовываться?

https://meduza.io/news/2016/06/09/rosreestr-pereimenoval-synovey-chayki-v-lsdu3-i-yfyau9
    26.04.2017 21:47
    0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Зря, кстати, крестик (+) не разрешили. 1. Расписываться удобно. 2. Школа не нужна..
    26.04.2017 21:54
    0 | 2

  • 1% 
    занятно... смотрите и внимайте как шаг за шагом отнимают все ваши права (даже естественные, так как звать своего ребенка каждый может как хочет - это е г о потомство), а потом шаг за шагом пойдут колонны с дорогими россиянами в шеренгу по шестеро) в ГУЛАГ, разумеется)
    26.04.2017 22:34
    0 | 2
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