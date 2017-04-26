В России запретили называть детей странными и бранными именами с использованием символов и числительных

Как сообщает Совет Федерации РФ, при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис».

На заседании Совета Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Документ представила сенаторам член Комитета СФ по социальной политике Валентина Петренко .

Законом устанавливается, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Согласно документу, фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.

Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом, сообщается на сайте Совета Федерации РФ.